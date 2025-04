Ce train suisse a un succès «invraisemblable»

Le GoldenPass Express connaît un succès mondial en 2024, attirant 5,5 millions de voyageurs, dont de nombreux Américains et Asiatiques.

Le GoldenPass Express (GPX) a boosté toutes les lignes de la compagnie Montreux-Oberland bernois (MOB) . En 2024, quelque 5,5 millions de voyeurs les ont empruntées, dont 3,5 millions pour celle du MOB, soit une augmentation de 8,9% par rapport à l'année précédente.

«L’augmentation, une des plus fortes du pays, concerne nos lignes les plus touristiques, le Montreux-Oberland bernois (MOB) bien sûr, mais aussi Montreux-Les Rochers-de-Naye, 600 000 voyageurs annuels, dont plus de 100 000 vont désormais jusqu’au sommet», explique dans une interview à 24Heures le directeur du MOB Georges Oberson. Entré en fonction en 2011, il partira à la retraite en juin prochain.

«Le but est d’en attirer près de 300 000 jusqu’aux Rochers-de-Naye dès 2028. Un projet à 300 millions de francs vise à renforcer l’attrait touristique de cette ligne tout en pérennisant l’offre de transports publics. Après une forte hausse de voyageurs sur le tronçon Vevey-Blonay – principalement des pendulaires -, la ligne des Pléiades reste actuellement stable à un million de voyageurs.»

Pourquoi ce succès?

Georges Oberson explique ce succès par des prix du GPX très abordables. «Nous acceptons tous les titres de transport, les abonnements généraux, le demi-tarif et les cartes journalières des communes. Les autres compagnies similaires, le Glacier Express par exemple, ne le font pas pour leurs trains haut de gamme». Mais le directeur souligne:

«Mais notre succès est surtout dû à notre clientèle étrangère. Avec Shania Twain pour marraine, le GPX connaît un engouement invraisemblable. Au Japon, une rame du train à grande vitesse Rapiito a été transformée aux couleurs du GPX. Cette version nippone de notre train circule entre l’aéroport international du Kansai à Osaka et le site de l’Exposition universelle d’Osaka qui a ouvert ses portes le 13 avril.»

Shania Twain, en 2022. Image: KEYSTONE

«Le GPX a aussi été au cœur de la campagne de Suisse Tourisme visant le marché des Etats-Unis: dans une vidéo tournée dans le train, Roger Federer se produit aux côtés de l’humoriste Trevor Noah. Deux publicités hors norme et gratuites», se réjouit le responsable.

Les Suisses, encore attirés par cette nouveauté, représentent 55% de la clientèle devant les Américains (20%), les Indiens, les Chinois, les Taïwanais, les Japonais et les Thaïlandais. Les Allemands et les Français, quasi en récession, sont moins nombreux.

Pour mémoire, depuis décembre 2022, les voyageurs peuvent emprunter le GPX, train qui relie Montreux à Interlaken (BE) sans changement à Zweisimmen (BE). Cette prouesse a été rendue possible par la technologie du bogie à écartement variable, les voies entre Montreux et Zweisimmen ayant un écartement d'un mètre, alors qu'il est de 1,43 mètre entre Zweisimmen et Interlaken. (jah/ats)