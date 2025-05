Interruption St. Gallen St. Fiden - Goldach: 19.05.2025 06:46 - 23:59 Le trafic ferroviaire sur la ligne St. Gallen - St. Margrethen SG est interrompu entre St. Gallen St. Fiden et Goldach. Une collision de trains en est la cause. La restriction dure jusqu'à 23:59 environ. Des retards et des…



[image or embed]