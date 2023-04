Un train de marchandises se déplace sur la partie nord de la montagne du Gothard entre Erstfeld et Goeschenen, le 11 mai 2016. Image: KEYSTONE

L'Italie veut faire passer des tonnes de déchets par la Suisse

Les Pays-Bas vont désormais s'occuper d'incinérer une partie des déchets italiens. Ce sont donc des dizaines de milliers de tonnes d'ordures qui vont transiter par la Suisse chaque année. La situation est préoccupante pour trois raisons.

Depuis le 1er avril 2023, 900 tonnes de déchets italiens sont exportées chaque semaine vers une importante entreprise d'incinération hollandaise en passant par le Gothard. Cette solution a été confirmée par les autorités de la capitale italienne qui fait face à une crise «chronique» des ordures, a rapporté mercredi la RTS.

Le transport d'ordures est une pratique courante. Elle profitera d'ailleurs rapidement tant à l'Italie qu'aux Pays-Bas. Mais pas à la Suisse, révèlent nos confrères qui pointent plusieurs préoccupations pour ses habitants.

L'argent du contribuable

Il y a d'abord un souci financier. La société hollandaise touchera 180 000 euros par semaine pour ce contrat. Mais celui-ci coûtera de l'argent aux Suisses. En effet, le transit d'une telle quantité de déchets se fera par les Alpes et, comme la RTS l'explique:

«Le fret reste largement financé par le contribuable, globalement 70 millions de francs par année jusqu'en 2030»

Pollution et bruit

Le problème est également écologique. Toujours d'après la RTS, les Pays-Bas s'ajoutent à une liste d'autres pays importateurs des déchets de la capitale italienne, parmi lesquels on compte notamment l'Allemagne et l'Espagne. Or, comme l'a souligné l'ONG initiative des Alpes auprès de nos confrères:

«Ces tonnes de déchets en transit par le Gothard, c'est choquant. Il ne faut pas oublier que le train aussi produit du CO2 et des nuisances pour les populations riveraines» Initiative des Alpes. rts

La situation est d'autant plus inquiétante qu'elle se révèle en hausse, d'autres régions italiennes s'apprêtant à suivre l'exemple de Rome.

Blocage de trains de passagers

Enfin, l'affaire est aussi compliquée d'un point de vue logistique. La RTS indique que les créneaux réservés à ces déchets empêcheront les trains de passagers de circuler. C'est, de fait, une situation qui dérange déjà au Tessin.

Le canton italophone s'est dernièrement vu refuser par la Suisse l'augmentation de la cadence de ses wagons pour passagers. En cause? Les sillons ferroviaires sont déjà réservés au transport de marchandises. (mndl)