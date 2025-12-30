Un bancomat attaqué dans une Migros romande
Un distributeur automatique de billets a été attaqué dans un centre commercial neuchâtelois dans la nuit du lundi au mardi 30 décembre.
Ce mardi 30 décembre, vers 4 heures du matin, des malfrats ont attaqué un bancomat du centre commercial Migros de Marin-Epagnier (NE), annonce la police cantonale neuchâteloise. Les auteurs ont «vraisemblablement» utilisé des explosifs.
Si l'attaque n'a pas fait de blessé, la police est toujours sur les lieux et le centre commercial, qui abrite de nombreuses enseignes, est fermé jusqu'à ce début d'après-midi au moins.
«La zone est bouclée pour l'enquête et pour vérifier qu'il ne subsiste pas d'explosif sur place»
Aucune information n'est donnée quant à un éventuel butin. La population est toutefois appelée à éviter le secteur. (hun/ats)
