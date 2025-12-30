en partie ensoleillé-2°
DE | FR
burger
Suisse
Banques

Marin-Epagnier: bancomat attaqué dans une Migros romande

des malfrats ont fait explosé un bancomat du centre commercial neuchâtelois de Marin-Epagnier,
Les faits sont survenus au centre commercial de Marin-Epagnier (NE).Image: dr

Un bancomat attaqué dans une Migros romande

Un distributeur automatique de billets a été attaqué dans un centre commercial neuchâtelois dans la nuit du lundi au mardi 30 décembre.
30.12.2025, 08:3230.12.2025, 08:56

Ce mardi 30 décembre, vers 4 heures du matin, des malfrats ont attaqué un bancomat du centre commercial Migros de Marin-Epagnier (NE), annonce la police cantonale neuchâteloise. Les auteurs ont «vraisemblablement» utilisé des explosifs.

Si l'attaque n'a pas fait de blessé, la police est toujours sur les lieux et le centre commercial, qui abrite de nombreuses enseignes, est fermé jusqu'à ce début d'après-midi au moins.

«La zone est bouclée pour l'enquête et pour vérifier qu'il ne subsiste pas d'explosif sur place»
La police neuchâteloise

Aucune information n'est donnée quant à un éventuel butin. La population est toutefois appelée à éviter le secteur. (hun/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
On a rencontré le tatoueur qui met des mots sur les maux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
De nombreux investisseurs romands ont perdu des milliers de francs à cause de la faillite à plusieurs millions de Prime Energy. Aujourd'hui, les différents protagonistes sortent du silence.
Bertrand Piccard a longtemps été le visage du fabricant genevois d’installations solaires Prime Energy Cleantech, qui a fait faillite en 2024. Entre 2015 et 2023, l'entreprise a récolté plus de 120 millions de francs auprès d’environ 2000 investisseurs, majoritairement privés et surtout en Suisse romande. Selon une estimation de l’administrateur judiciaire, 60 à 80% de cette somme sont aujourd'hui perdus.
L’article