Les CFF ont-ils été ponctuels en 2021? Voici leur réponse

Pourtant, cette «ponctualité record» a atteint des niveaux différents selon la saison et la région Image: KEYSTONE

Malgré une fin d'année mouvementée sur les lignes ferroviaires romandes, les CFF l'assurent: l'année passée a été l'une des plus ponctuelles, même si des différences régionales existent.

Pour beaucoup de pendulaires romands, l'année ferroviaire 2021 a été marquée par les graves perturbations causées par le trou de Tolochenaz. Pas de quoi garder un souvenir positif de l'efficacité du réseau ferroviaire national.

La vision d'ensemble raconte une autre histoire, du moins selon les chiffres partagés jeudi par l'ex-régie fédérale: «En 2021, les trains des CFF n’ont presque jamais été aussi à l’heure», se réjouit-elle. L'année écoulée présente le «deuxième meilleur résultat de l’histoire des CFF» en termes de ponctualité

Dans le détail:

des trains transportant des voyageurs sont arrivés à l’heure à leur gare de destination, soit avec moins de trois minutes de retard. 98,9% des voyageuses et voyageurs ont obtenu leurs correspondances.

Il s'agit de deux valeurs supérieures aux valeurs cibles fixées par les CFF, qui montent, respectivement, à 90,5% et 98,8%.

Plus de retards en Suisse romande

Pourtant, cette «ponctualité record» a atteint des niveaux différents selon la saison et la région. En novembre, la ponctualité était inférieure à la moyenne, à cause de l'impact du changement de saison sur le matériel ferroviaire. Et de manière globale, la situation en matière de ponctualité a été difficile en Suisse romande.

«Des trains ont aussi circulé avec du retard l’an dernier», concèdent les CFF. Cela serait dû à une accumulation de raisons:

Des travaux de construction et de maintenance d’envergure.

Des libérations de voie retardées.

Un manque de mécaniciens de locomotive.

Les dérangements au matériel roulant et aux installations.

Les intempéries.

Inversement, les bonnes valeurs de ponctualité sont dues à la meilleure planification des chantiers et à la répartition équilibrée des travaux sur toute l’année. La baisse du nombre de voyageurs en raison de la pandémie a également participé à désencombrer le système ferroviaire. Par ailleurs, Le record de ponctualité des CFF a été atteint en 2020. (asi)