Un train entre en gare de Zurich Stadelhofen. Image: KEYSTONE

Voici les plus grandes communes suisses sans gare

La Suisse possède le réseau ferroviaire le plus dense du monde. Pourtant, plusieurs localités en sont exclues. Parmi elles, six communes de plus de 10 000 habitants.

Tout excité, un collège arrive en courant vers notre table. Tout le monde sait déjà qu'il va nous poser une question improbable. «Hé, quelles sont les plus grandes villes de Suisse qui n'ont pas de gare?», demande-t-il à la ronde. Un peu interloqué, mais tout de même intéressé, je me mets immédiatement en quête de réponses.

Pour me faire une idée, je commence par regarder le réseau ferroviaire de la Suisse. Avec une longueur de 5652 kilomètres, reparti sur une superficie de 41 285 km2, il est le plus dense du monde - à l'exception des micro-Etats que sont la Cité du Vatican et Saint-Kitts-et-Nevis.

Le réseau ferroviaire suisse Image: watson

Mais parlons maintenant des gares: l'Office fédéral des transports (OFT) fournit une liste de tous les arrêts de transports publics du pays. Comme il existe plusieurs définitions de ville, je regarde d'abord quelles communes n'ont pas de gares.

Mais la notion de gare n'est pas non plus définie avec précision. Après avoir longuement réfléchi et discuté avec des collègues, je décide de considérer tous les arrêts de train, de tram et de métro de Suisse comme des gares. Cette définition est surtout fondée sur les tramways des agglomérations de Bâle et de Genève, ainsi que sur le métro de Lausanne, qui ont davantage le caractère d'un RER régional que celui d'un tram urbain.

La différence est de toute façon marginale. Si l'on considère tous les arrêts de train, de tram et de métro comme des gares, 1214 des 2134 communes suisses se retrouvent sans rien. Si l'on ne prend en compte que les arrêts de train, leur nombre passe à 1243. Au total, 29 localités ne disposent que d'un arrêt de tram ou de métro. Elles sont les suivantes:

Chavannes-près-Renens, Ecublens, Epalinges, dans la région de Lausanne ;

; Bernex, Carouge, Confignon, Chêne-Bougeries, Onex, Plan-les-Ouates, Thônex, à Genève ;

; Allschwil, Arlesheim, Binningen, Birsfelden, Bottmingen, Bubendorf, Bättwil, Ettingen, Hölstein, Ramlinsburg, Niederdorf, Oberdorf, Oberwil, Reinach, Rodersdorf, Therwil, Waldenburg, Witterswil, en région bâloise ;

; Spreitenbach, en Argovie.

Mais revenons aux communes sans gare: celles-ci ne se trouvent pas seulement dans des régions de montagne inaccessibles, mais aussi sur le Plateau, à l'écart des grands centres. Il existe toutefois des exceptions.

La commune la plus peuplée sans gare se trouve dans l'agglomération de Zurich. Il s'agit de Volketswil, qui compte près de 20 000 habitants. Mais, à y regarder de plus près, la ligne S5 entre Zurich et Rapperswil passe par la commune. En réalité, la gare se trouve à peine 100 mètres de l'autre côté de la frontière, dans la bourgade voisine de Schwerzenbach.

A la deuxième position, on trouve Veyrier, une commune de l'agglomération genevoise située à la frontière avec la France. Dans la troisième localité (Naters, en Valais), le tracé du chemin de fer passe de l'autre côté du Rhône, la gare de Brigue n'est qu'à une centaine de mètres de la frontière communale.

Les autres localités de plus de 10 000 habitants - une manière de définir ce qu'est une ville - sont la commune zurichoise de Gossau, la destination de ski de Crans-Montana et Widnau dans la vallée du Rhin saint-galloise.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)