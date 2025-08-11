beau temps29°
Quatre alpinistes ont fait des chutes fatales dans les Alpes

Cinq personnes ont fait des chutes fatales dans les Alpes

Samedi en Valais, deux alpinistes, dont un Suisse de 56 ans, sont morts au Bietschhorn et au Lagginhorn, d’autres décès ont eu lieu outre-Sarine.
Deux alpinistes ont perdu la vie samedi en Valais. Un Suisse de 56 ans est décédé lors de l'ascension du Bietschhorn. Le second a été victime d'une chute fatale au Lagginhorn. On compte aussi des morts outre-Sarine.

Premier drame

Vers 9h, un alpiniste, vraisemblablement seul, était en train d'escalader le Lagginhorn. Sur le versant est, il a été victime d’une chute mortelle pour des raisons encore inconnues, ont fait savoir le Ministère public valaisan et la police cantonale lundi dans un communiqué.

Les sauveteurs qui se sont rendus sur place à bord d'un hélicoptère n'ont pu que constater son décès. L'identification formelle du défunt est en cours.

Second drame

L'accident au Bietschorn a eu lieu vers 8h, alors que la victime et son binôme étaient en train d'escalader la montagne par son arête ouest. La chute s'est produite à une altitude d'environ 2700 mètres. Là aussi, les secours héliportés n'ont pu que constater le décès de la victime. Les raisons de l'accident sont pour l'heure encore inconnues. Une enquête a été ouverte.

Des victimes outre-Sarine

Outre-Sarine, deux personnes sont également décédées ce week-end dans des accidents de montagne. Un grimpeur de 48 ans a perdu la vie dimanche sur le Schafberg à Wildhaus (SG). Il faisait partie d'une cordée de trois personnes, a annoncé la police cantonale saint-galloise. Selon celle-ci, le malheureux se serait accroché à une pierre qui s'est détachée. La victime était domiciliée dans la région.

Dans les Grisons, un homme de 77 ans a été retrouvé sans vie dimanche après-midi à Churwalden, sur un terrain en forte pente, à proximité d'un sentier de randonnée. Il avait été porté disparu depuis vendredi soir. La police grisonne suppose que le malheureux a fait une chute de plus de 20 mètres.

Dans le canton de Berne, un homme a chuté mortellement dimanche matin lors d'une randonnée alpine à Weissenburg (Därstetten). Les circonstances de l’accident font l’objet d’une enquête, ont indiqué Le Ministère public régional de l'Oberland bernois et la police cantonale bernoise. L'identification formelle de la victime, qui a été retrouvée sans vie par des tiers, n'a pas encore eu lieu. (jah/ats)

