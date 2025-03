Près d'un vélo sur deux vendus en Suisse est électrique

Près de la moitié des vélos vendus en Suisse l'an dernier étaient des vélos électriques. Les ventes totales de bicyclettes ont toutefois baissé de près de 14% par rapport à 2023.

Image: Keystone

L'an dernier, plus de 341 000 vélos et vélos électriques ont été livrés au commerce de cycles en Suisse, contre 395 000 un an plus tôt, indique samedi Velosuisse. Sur ce nombre, 55% étaient des vélos traditionnels et 45% des e-bikes.

La baisse n'a pas touché tous les secteurs: les ventes de vélos sportifs («gravel bikes») ont presque quadruplé, pour atteindre un millier d'unités. Les vélos de course électriques et les vélos cargos électriques ont également connu une augmentation des ventes d'environ un quart (27% pour les premiers, 23,7% pour les seconds).

Au total, les livraisons de tous les vélos électriques ont diminué de 12% et celles de vélos sans moteur de 15%, précise Velosuisse. Selon l'organisation, le secteur se trouve depuis 2023 dans une phase de consolidation après «les taux de croissance de rêve» des années Covid-19 de 2000 à 2022.

Selon Velosuisse, le parc helvétique compte actuellement environ 5,2 millions de vélos et 1,4 million de e-bikes. (ats/vz)