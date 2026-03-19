Les aéroports suisses ont enregistré 60 millions de passagers l'an dernier. Image: Shutterstock

Les Suisses n'ont jamais autant pris l'avion: voici leurs destinations

Le nombre de passagers dans les aéroports helvétiques n'a jamais été aussi élevé qu'en 2025. Trois destinations ont été particulièrement prisées.

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Les aéroports suisses ont enregistré 60 millions de passagers dans le trafic de ligne et charter l'an dernier. Le nombre de passagers n'avait jamais été aussi élevé, même avant la pandémie de Covid-19, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Par rapport à 2024, l'augmentation s'élève à 2,2 millions de passagers (+4%), note l'OFS dans un communiqué. L'année dernière, l’aéroport suisse le plus fréquenté était celui de Zurich, avec 32,5 millions de passagers, devant Genève avec 17,7 et Bâle-Mulhouse avec 9,6 millions de passagers.

Espagne, Royaume-Uni et Portugal

Le nombre total de passagers locaux au départ des aéroports suisses s'élève à 25 millions en 2025. Environ 80% des voyageurs avaient pour destination un pays d’Europe. L'Espagne est le pays le plus prisé (3,3 mios), suivi de près du Royaume-Uni (2,9 mios). Le Portugal se place en troisième place (1,5 mio).

Le nombre de décollages et atterrissages a également augmenté en 2025 (+3%). La valeur atteinte en 2025, reste toutefois inférieure de 4% à celle de 2019.

Le fret aérien a légèrement reculé l'année dernière: le nombre de tonnes transportées a diminué de 0,4% par rapport à 2024 (–8% depuis 2019). Avant la pandémie, le nombre de passagers aériens dans le trafic de ligne et charter avait atteint 58,6 millions. En 2020, il avait chuté à 16,5 millions. (jzs/ats)