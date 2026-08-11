beau temps32°
DE | FR
burger
Suisse
Transports

Un camion arrache un câble: trafic CFF perturbé en Romandie

Un camion arrache une ligne de tension: trafic CFF perturbé en Romandie

Le trafic sur la ligne Payerne - Palézieux est restreint suite à un incident survenu lundi près de la gare de Lucens (VD).
11.08.2026, 13:4011.08.2026, 16:52

Une grue oubliée et c'est toute une ligne CFF qui s'en retrouve perturbée. Les faits, rapportés par 20 minutes, sont survenus lundi après-midi à un passage à niveau non loin de la gare de Lucens (VD).

Contactée par le média romand, la police cantonale vaudoise confirme les faits, précisant avoir «reçu un signalement à 16h10 pour un poids lourd qui a oublié d'abaisser le grapin de sa grue».

Les CFF virent cet employé à cause d'un livre

Selon 20 minutes, un câble du réseau ferroviaire a été arraché lors de l'incident, heureusement sans faire de blessé. Des retards et des annulations étaient toutefois à déplorer sur la ligne Payerne - Palézieux.

La police vaudoise évoquait alors un dérangement qui pouvait durer «au moins 24 heures».

Tous les trains supprimés

Ce mardi, les CFF indiquent sur leur site que le trafic est toujours interrompu entre Granges-Marnand et Moudon (VD). Tous les trains sont dès lors supprimés sur le tronçon et des bus de remplacement ont été mis en place.

Les lignes de train R8 et R9 sont concernées. La restriction doit durer jusqu'au 12.08.2026 à 6 heures. selon les CFF. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
2
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
1
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Ce que la Suisse prépare après le séisme meurtrier en Colombie
Aucun ressortissant suisse ne figure pour l’heure parmi les victimes du séisme, tandis que le DFAE poursuit ses vérifications en Colombie.
Après le séisme meurtrier qui a frappé la Colombie dans la nuit de lundi à mardi, les autorités suisses suivent de près la situation et se déclarent prêtes à apporter leur aide. Pour l'heure, à la connaissance du Département fédéral des affaires étrangères, aucun ressortissant suisse ne figure parmi les plus de 130 morts.
L’article