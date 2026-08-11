Un camion arrache une ligne de tension: trafic CFF perturbé en Romandie

Le trafic sur la ligne Payerne - Palézieux est restreint suite à un incident survenu lundi près de la gare de Lucens (VD).

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Une grue oubliée et c'est toute une ligne CFF qui s'en retrouve perturbée. Les faits, rapportés par 20 minutes, sont survenus lundi après-midi à un passage à niveau non loin de la gare de Lucens (VD).

Contactée par le média romand, la police cantonale vaudoise confirme les faits, précisant avoir «reçu un signalement à 16h10 pour un poids lourd qui a oublié d'abaisser le grapin de sa grue».

Selon 20 minutes, un câble du réseau ferroviaire a été arraché lors de l'incident, heureusement sans faire de blessé. Des retards et des annulations étaient toutefois à déplorer sur la ligne Payerne - Palézieux.

La police vaudoise évoquait alors un dérangement qui pouvait durer «au moins 24 heures».

Tous les trains supprimés

Ce mardi, les CFF indiquent sur leur site que le trafic est toujours interrompu entre Granges-Marnand et Moudon (VD). Tous les trains sont dès lors supprimés sur le tronçon et des bus de remplacement ont été mis en place.

Les lignes de train R8 et R9 sont concernées. La restriction doit durer jusqu'au 12.08.2026 à 6 heures. selon les CFF. (jzs)