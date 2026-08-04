Revirement sur le prix de l'AG dans les transports publics

L'abonnement général de 2e classe pour adultes subira, dès le 13 décembre, une hausse de prix moins importante qu'annoncé. Suite à des discussions avec le Surveillant des prix, le secteur réduit de 100 francs la hausse de prix prévue.

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Les transports publics suisses coûteront plus cher à partir de décembre. Mais les abonnements généraux (AG) subiront toutefois une hausse moins marquée que ce qu'avait annoncé l'Alliance SwissPass en mars dernier.

Un AG de 2e classe pour adultes coûtera désormais 4095 francs au lieu des 4195 francs initialement prévus, tandis que celui de 1re classe sera vendu 6770 francs au lieu de 6850 francs, a indiqué Alliance SwissPass mardi.

Le prix de l'abonnement demi-tarif pour les adultes augmentera pour sa part de cinq francs. Les tarifs pour les enfants, les jeunes et les familles n'augmenteront pas, ou seulement de manière limitée.

Selon le communiqué, la hausse moyenne des tarifs s'élèvera ainsi à 3,6%, contre 3,9% annoncés jusqu'ici. Les communautés tarifaires régionales décideront de leur côté de leurs propres adaptations. (jzs/ats)

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