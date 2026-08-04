beau temps28°
DE | FR
burger
Suisse
Transports

CFF: revirement sur le prix de l'AG dans les transports publics

Image

Revirement sur le prix de l'AG dans les transports publics

L'abonnement général de 2e classe pour adultes subira, dès le 13 décembre, une hausse de prix moins importante qu'annoncé. Suite à des discussions avec le Surveillant des prix, le secteur réduit de 100 francs la hausse de prix prévue.
04.08.2026, 11:0004.08.2026, 11:23

Les transports publics suisses coûteront plus cher à partir de décembre. Mais les abonnements généraux (AG) subiront toutefois une hausse moins marquée que ce qu'avait annoncé l'Alliance SwissPass en mars dernier.

Un AG de 2e classe pour adultes coûtera désormais 4095 francs au lieu des 4195 francs initialement prévus, tandis que celui de 1re classe sera vendu 6770 francs au lieu de 6850 francs, a indiqué Alliance SwissPass mardi.

La stratégie haut de gamme des CFF a échoué dans cette gare

Le prix de l'abonnement demi-tarif pour les adultes augmentera pour sa part de cinq francs. Les tarifs pour les enfants, les jeunes et les familles n'augmenteront pas, ou seulement de manière limitée.

Selon le communiqué, la hausse moyenne des tarifs s'élèvera ainsi à 3,6%, contre 3,9% annoncés jusqu'ici. Les communautés tarifaires régionales décideront de leur côté de leurs propres adaptations. (jzs/ats)

Développement suit

L'actu en Suisse c'est par ici
On sait enfin pourquoi les vaches suisses vont mal
On sait enfin pourquoi les vaches suisses vont mal
Neutralité: l&#039;ambassadeur suisse à l’Otan s&#039;oppose à l&#039;UDC
Neutralité: l'ambassadeur suisse à l’Otan s'oppose à l'UDC
de Antoine Menusier
Voici ce que la météo réserve aux Suisses en août
Voici ce que la météo réserve aux Suisses en août
de Alexandre Cudré
«Le Léman est devenu plus fragile»
«Le Léman est devenu plus fragile»
de Alberto Silini
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
1
Un Suisse tué par «des bandits armés» en Centrafrique
Un ressortissant suisse et un militaire centrafricain ont perdu la vie dans une attaque lors d'une prospection minière au nord de Bangui.
Un ressortissant suisse et un militaire centrafricain ont été tués dans une attaque jeudi au nord de Bangui, la capitale de la Centrafrique, a-t-on appris lundi de source militaire. Selon elle, les assaillants étaient «des bandits armés encore non identifiés».
L’article