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Swisspass, CFF: hausse des prix des transports publics

Pendler steigen in einen Zug ein am Bahnhof in Bellinzona am Mittwoch, 6. Dezember 2023. Die Tessiner Pendler gehen beim neuen Fahrplan leer aus. Die SBB lassen ab dem 10. Dezember 31 Personenzuege du ...
Keystone

Les transports publics vont coûter plus cher en Suisse

Les tarifs des transports publics augmenteront de 3,9% en décembre, annonce l'Alliance Swisspass. Une hausse des charges est à l'origine de cette décision.
31.03.2026, 10:2431.03.2026, 11:34

A partir de décembre 2026, les trajets en transports publics coûteront plus cher. Le conseil stratégique de l'Alliance Swisspass a décidé d'une augmentation tarifaire moyenne de 3,9%, a annoncé l'Aliance mardi.

Après trois ans de stabilité des prix des billets, la branche fait face à une situation économique sensiblement différente. Le renchérissement général a continué d’augmenter depuis la fin 2023 (+1,3% jusqu’en février 2026). Les coûts du matériel et du personnel ont également connu une nette hausse et les prix de l’énergie sont restés élevés.

Ce que les Suisses pensent de leurs transports publics

Dans le même temps, la demande augmente dans les transports publics. Des investissements sont nécessaires afin de répondre à cette évolution. Les entreprises de transports ne peuvent plus absorber entièrement ces charges à l’interne malgré des gains d’efficacité, précise l'Alliancer Swisspass.

Le demi-tarif coûtera 5 francs de plus

L’adaptation des prix s’effectue de façon différenciée. Les prix des offres destinées aux enfants, aux jeunes et aux familles restent inchangés ou n’augmentent que très faiblement. Le prix de l’abonnement général augmente un peu plus que celui des billets unitaires. L’abonnement demi-tarif se renchérit de 5 francs.

Le bonus des paquets d’avoir du demi-tarif PLUS reste inchangé. Des adaptations sont prévues pour les billets pour vélos et pour chiens. La branche annoncera les prix détaillés de toutes les offres ultérieurement au cours du printemps 2026. Les nouveaux prix seront valables à partir du changement d’horaire de décembre 2026. Les communautés régionales décident elles-mêmes de leurs adaptations tarifaires. (ats/jzs)

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