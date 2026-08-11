La navigation rhénane est importante pour l’approvisionnement de la Suisse. Keystone

Ce fleuve crucial pour la Suisse n'est presque plus navigable

De nombreux bateaux ne circulent plus du tout ou ne transportent plus qu’une cargaison réduite sur le Rhin en raison du faible niveau d'eau. Des mesures sont réclamées.

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En raison de son faible niveau d'eau, le Rhin est à peine navigable par endroits pour les navires de marchandises. L'approvisionnement de la Suisse en biens de première nécessité n'est toutefois pas affecté.

Dans le Land allemand de Rhénanie-Palatinat, à un peu moins de 40 kilomètres à l'ouest de Mayence, se trouve la commune de Kaub. À cet endroit, le niveau du Rhin est actuellement si bas que le fleuve est presque divisé en deux, a confirmé une porte-parole des ports rhénans suisses «Port of Switzerland» à Keystone-ATS.

De nombreux bateaux ne circulent plus du tout ou ne transportent plus qu’une cargaison fortement réduite, peut-on lire sur le site web de l’Office fédéral de l’approvisionnement économique (OFAE). Les capacités de transport pour les importations sonz considérablement réduites.

La navigation rhénane est importante pour l’approvisionnement de la Suisse, a indiqué l’OFAE à Keystone-ATS. Environ 8% de toutes les importations en Suisse transitent par le Rhin. Parmi les biens de première nécessité, ce sont notamment de grandes quantités de produits pétroliers, d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires et d’engrais qui parviennent en Suisse par le Rhin. En 2025, par exemple, environ 22% des importations de pétrole brut et de produits finis du secteur pétrolier ont transité par le Rhin.

Transfert du trafic vers le rail et la route

Des navires continuent de circuler entre Bâle et Mayence, notamment à travers un service de navettes entre Muttenz (BL) et Karlsruhe, a indiqué Port of Switzerland. Toutefois, seules de petites quantités sont désormais acheminées vers Bâle. Lundi, un navire transportant des produits pétroliers n’a acheminé qu’un cinquième de la quantité habituelle vers le coude du Rhin.

Les goulots d’étranglement au niveau des capacités de transport et leurs répercussions peuvent être compensés par les réserves des entreprises concernées et par une augmentation de la production nationale, pour autant que les capacités soient disponibles, a indiqué l'OFAE. La division en deux de ce fleuve long de près de 1233 kilomètres nécessite toutefois un transfert du trafic de marchandises vers le rail et la route. Seules les marchandises nécessaires aux importations et aux exportations suisses sont transférées, selon Port of Switzerland.

Les marchandises non indispensables seront entreposées temporairement dans les ports lacustres. L’approvisionnement de la Suisse n’est donc pas menacé, mais cela entraîne des efforts et des coûts supplémentaires. L’OFAE précise également que l’approvisionnement en biens de première nécessité est assuré malgré les restrictions sur le Rhin.

En Allemagne, l’interdiction de circulation des poids lourds le dimanche a été temporairement levée en raison du niveau bas du Rhin. Cela a entraîné une augmentation du trafic sur les autoroutes allemandes.

Quatre pistes d’action identifiées

La Chambre de commerce des deux Bâle et l’Association suisse de la navigation et de l’économie portuaire ont déjà réclamé la semaine dernière des mesures visant à garantir que le Rhin reste un axe de transport fiable et à assurer la navigation même en cas de basses eaux.

Interrogée à ce sujet, la Commission centrale pour la navigation du Rhin a reconnu le problème. Elle a fait référence à des travaux antérieurs, tels qu’un atelier d’experts sur le sujet prévu en janvier 2023.

À cette occasion, quatre pistes d’action avaient déjà été identifiées. Parmi celles-ci figuraient l’utilisation d’outils numériques pour des prévisions de niveau d’eau plus fiables, ainsi que des mesures infrastructurelles.

D’autres options concernent les bateaux eux-mêmes, par exemple la construction de navires spéciaux pouvant être utilisés même lorsque les niveaux d’eau sont bas. Une autre possibilité consiste à adapter la logistique chez les chargeurs. (jzs/ats)