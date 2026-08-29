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Valais: une personne tente de traverser les voies et meurt à Loèche

Une personne tente de traverser les voies et meurt à Loèche (VS)

Police Valais image d&#039;illustration
La police valaisanne a dû intervenir pour un accident en gare de Loèche (photo prétexte).Image: Police cantonale valaisanne
Une personne est décédée samedi matin à la gare de Loèche (VS) après avoir tenté de traverser les voies pour attraper un train.
29.08.2026, 18:2629.08.2026, 18:26

Une personne a perdu la vie samedi à la gare de Loèche (VS) après avoir été percutée par un train. L'accident s'est produit vers 8 heures 45.

Selon les premiers éléments, la victime se serait engagée sur les voies pour tenter de monter à bord d'un train qui se trouvait à quai. Au même moment, un convoi en provenance de Brigue a traversé la gare et happé la personne malgré le freinage d'urgence immédiatement déclenché.

Les secours dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès. L'identification formelle de la victime est en cours. Le Ministère public a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. (btr/ats)

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