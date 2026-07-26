Des fans en route pour Lausanne sèment le chaos dans un train des CFF

Les supporters de Grasshopper ont semé le trouble samedi dans un train des CFF. Ils voulaient faire passer un message.

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La nouvelle saison de Super League vient à peine de débuter que les supporters de Grasshopper font déjà parler d'eux. Contraints de voyager en train régulier, les CFF ne leur ayant pas mis de trains spéciaux à disposition, ils ont décidé de protester, en route pour Lausanne, où leur équipe a fait match nul (1-1) samedi soir.

Un lecteur de 20 Minuten affirme que le frein d'urgence a été actionné à quatre reprises sur le trajet entre Zurich et Berne. Les supporters de GC ont également allumé des fumigènes dans le train, provoquant, selon les CFF, une panne du système de climatisation. Des tracts ont ensuite été distribués aux passagers. Le groupe de supporters «Sektor IV» y expliquait qu'il s'agissait d'une action de protestation.

Les incidents se sont produits entre Zurich et Berne. image: keystone

Les Zurichois dénoncent la diminution du nombre de trains spéciaux mis à disposition des supporters, qui sont ainsi contraints d'emprunter les lignes régulières, une situation qu'ils jugent inacceptable. Dans leur communiqué, ils mettent en avant les avantages de ces trains spéciaux:

«Pendant des années, les trains spéciaux ont fait leurs preuves. Ils permettent de séparer les supporters de football des autres voyageurs. Cela réduit les conflits et garantit un trajet plus serein pour tout le monde.»

Selon les supporters de GC, l'offre est systématiquement réduite cette saison. «Au lieu de miser sur le dialogue et sur des solutions qui ont fait leurs preuves, un système qui fonctionne est progressivement démantelé», critiquent-ils au sujet de la politique des CFF.

Par cette action, les Zurichois voulaient faire passer un message: «Pour plus de trains spéciaux. Pour la séparation entre les supporters de football et les autres passagers. Pour des trajets aller-retour fiables pour tous».

Afin que les voyageurs affectés par cette action puissent déposer une réclamation, le tract comportait un code QR renvoyant au service clientèle des CFF, accompagné du message suivant: «As-tu manqué ta correspondance à cause d'un retard ou subi un préjudice financier en raison des CFF? Alors contacte directement le service clientèle des CFF. Il te suffit de scanner le code QR pour faire part de ton expérience».

Les CFF ont confirmé l'incident auprès de 20 Minuten. En raison de la chaleur et de la panne de climatisation, une ambulance a été dépêchée à la gare de Berne au cas où des voyageurs auraient besoin d'une assistance médicale. Des agents de la police cantonale bernoise étaient également présents sur place.

Les supporters de GC ont ensuite poursuivi leur voyage vers Lausanne, mais ils ne sont pas arrivés à l'heure. Au coup d'envoi de la rencontre, le secteur réservé aux visiteurs était encore presque vide.

(riz/roc)