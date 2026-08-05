bien ensoleillé21°
DE | FR
burger
Suisse
Transports

Car postal: attention à ce piège dans l'application des CFF

ARCHIVBILD ZUR RUECKZAHLUNG VON 205 MILLIONEN FRANKEN VON DER POSTAUTO AG AN BUND, KANTONE UND GEMEINDEN IM FALL DES POSTAUTO-SKANDALS, AM FREITAG, 21. SEPTEMBER 2018 ---- Zwei Postauto sind auf der F ...
Attention lors de l'achat de billets via l'application CFF: les cars postaux ne proposent pas de première classe.Image: KEYSTONE

Attention à ce piège dans l'app des CFF pour les usagers de Car Postal

L'application des CFF peut vendre un billet de 1re classe pour un car postal qui n'en possède pas. Le fonctionnement des tarifs explique ce paradoxe, dont un Saint-Gallois a fait les frais.
05.08.2026, 09:2105.08.2026, 09:21

Il est arrivé une mésaventure à un habitant de Flawil, dans le canton de Saint-Gall: lors de l'achat routinier d'un billet de Car postal via l'application des CFF, il s'est rendu compte trop tard qu'il avait acheté et payé par erreur un billet de 1re classe. Une telle erreur est possible, car l'application propose automatiquement la classe achetée la dernière fois.

Ce qui est curieux, c'est que Car postal ne propose pas de 1re classe. L'homme n'en a pas fait un drame, mais s'est tout de même adressé au magazine de consommateurs de la SRF, Espresso.

Des systèmes tarifaires différents

Pour les billets de transports publics, il existe deux types de tarifs distincts: le tarif au parcours et le tarif de communauté tarifaire, explique Sabrina Schellenberg, porte-parole des CFF, à la SRF. Les pendulaires n'ont pas à choisir eux-mêmes le type de tarif, l'application des CFF s'en charge automatiquement.

Les CFF font des tests dans ces gares et ça ne plait pas à tout le monde

Avec le tarif au parcours, utilisé pour les trajets plus longs, le billet est valable pour les moyens de transport effectivement empruntés. Sabrina Schellenberg explique:

«Si quelqu'un voyage par exemple en train de Zurich à Saint-Gall, puis en Car postal jusqu'à Heiden (AR), le supplément de 1re classe n'est facturé que pour le train, car Car postal ne propose pas de 1re classe.»

Avec le tarif de communauté tarifaire, les voyageurs achètent un billet de zone. Celui-ci est valable dans les zones concernées, indépendamment du moyen de transport choisi. Train, tram, bateau ou Car postal y sont inclus. C'est pourquoi il existe aussi un billet de 1re classe pour le Car postal, alors que celui-ci n'en propose pas.

Toute personne qui achète par erreur un billet de 1re classe alors que le moyen de transport concerné ne propose pas de classes différentes peut s'adresser au centre de contact des CFF ou à un centre de voyage CFF pour se faire rembourser. (kek, trad. ysc)

Plus d'articles sur les CFF
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
7
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
de Reto Fehr
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
de Cynthia Ruefli
Sabotages en série sur les voies CFF
Sabotages en série sur les voies CFF
de Nathalie Wolgensinger
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
1
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Chaque été, la guerre des transats reprend
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Il s'est enrichi sur le dos de clients romands: un pro de la finance condamné
Le Tribunal de police de Lausanne a reconnu coupable de gestion déloyale aggravée un gestionnaire de fortune franco-suisse. Cet ancien professeur d'économie avait privilégié ses propres intérêts plutôt que ceux de ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Il annonce qu'il fera appel.
«Le seul aux commandes!» C'est par cette formule que le procureur Eric Reynaud a résumé le rôle qu'il attribue à Henri* dans ce dossier pénal financier vieux de treize ans. Pendant toute cette procédure, experts, procureur et avocats se sont affrontés sur une même question: le gestionnaire de fortune a-t-il géré les avoirs de ses clients dans leur intérêt en tenant compte des consignes, ou dans le sien? La justice vaudoise vient de trancher.
L’article