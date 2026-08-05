Attention lors de l'achat de billets via l'application CFF: les cars postaux ne proposent pas de première classe. Image: KEYSTONE

Attention à ce piège dans l'app des CFF pour les usagers de Car Postal

L'application des CFF peut vendre un billet de 1re classe pour un car postal qui n'en possède pas. Le fonctionnement des tarifs explique ce paradoxe, dont un Saint-Gallois a fait les frais.

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Il est arrivé une mésaventure à un habitant de Flawil, dans le canton de Saint-Gall: lors de l'achat routinier d'un billet de Car postal via l'application des CFF, il s'est rendu compte trop tard qu'il avait acheté et payé par erreur un billet de 1re classe. Une telle erreur est possible, car l'application propose automatiquement la classe achetée la dernière fois.

Ce qui est curieux, c'est que Car postal ne propose pas de 1re classe. L'homme n'en a pas fait un drame, mais s'est tout de même adressé au magazine de consommateurs de la SRF, Espresso.

Des systèmes tarifaires différents

Pour les billets de transports publics, il existe deux types de tarifs distincts: le tarif au parcours et le tarif de communauté tarifaire, explique Sabrina Schellenberg, porte-parole des CFF, à la SRF. Les pendulaires n'ont pas à choisir eux-mêmes le type de tarif, l'application des CFF s'en charge automatiquement.

Avec le tarif au parcours, utilisé pour les trajets plus longs, le billet est valable pour les moyens de transport effectivement empruntés. Sabrina Schellenberg explique:

«Si quelqu'un voyage par exemple en train de Zurich à Saint-Gall, puis en Car postal jusqu'à Heiden (AR), le supplément de 1re classe n'est facturé que pour le train, car Car postal ne propose pas de 1re classe.»

Avec le tarif de communauté tarifaire, les voyageurs achètent un billet de zone. Celui-ci est valable dans les zones concernées, indépendamment du moyen de transport choisi. Train, tram, bateau ou Car postal y sont inclus. C'est pourquoi il existe aussi un billet de 1re classe pour le Car postal, alors que celui-ci n'en propose pas.

Toute personne qui achète par erreur un billet de 1re classe alors que le moyen de transport concerné ne propose pas de classes différentes peut s'adresser au centre de contact des CFF ou à un centre de voyage CFF pour se faire rembourser. (kek, trad. ysc)