Voici les secteurs où l'on touche les plus hauts bonus en Suisse

Un tiers des employés en Suisse touchent des bonus, ou des «paiements annuels irréguliers». Ceux-ci varient fortement d'un secteur à l'autre et entre les sexes.

Mardi matin, l'Office fédéral de la statistique est venu présenter son rapport sur l'état des salaires en Suisse en 2022. Des informations attendues à l'heure de l'inflation et du renchérissement, qui touchent toute une partie de la population suisse.

La présentation comprenait des informations sur l'augmentation des salaires, la baisse du fossé entre les sexes et la répartition des revenus en fonction des zones géographiques de la Suisse.

Ce n'est pas la seule info donnée par les huiles de l'OFS. Ils ont aussi présenté l'état des bonus dans plusieurs secteurs de l'économie suisse. Et les résultats sont saisissants.

L'OFS explique ainsi qu'un tiers des salariés suisses (33,6%) ont reçu un bonus en 2022, un chiffre en baisse par rapport à 2020 (36,3%). Si le nombre de personnes touchant un bonus a diminué, les sommes ont augmenté: 11 670 francs en moyenne — contre 10 142 francs en 2020.

L'OFS définit un bonus comme «un paiement irrégulier annuel qui vient s'ajouter au salaire de base». Une part variable du salaire dont dépendent certains métiers. Mais il existe de très importantes différences parmi les différents secteurs illustrés par l'Office fédéral de la statistique.

Comme le montre le tableau, certaines branches touchent des boni considérables, pouvant se monter à pas loin de 300 000 francs par année pour les cadres supérieurs de l'industrie du tabac. A l'opposé, de simples employés de l'administration publique touchent un peu plus de 1800 francs par année. Les personnes n'occupant pas de fonction dirigeante touchent 4870 francs en moyenne de bonus.

«En fonction du niveau de responsabilité du poste occupé et du type d'activité économique, le montant des bonus reçus varie fortement» Office fédéral de la statistique

Ce n'est pas tout. L'OFS est également allée comparer les bonus que touchent hommes et femmes et leur répartition en fonction de la taille de l'entreprise.

Sans surprise, les hommes touchent des bonus plus importants que les femmes dans toutes les catégories. C'est toutefois dans la catégorie des entreprises de moins 10 salariés que les différences entre les parts variables sont les plus élevées entre les sexes: près de trois fois plus pour les hommes. La différence est d'environ du double pour les autres catégories.

Outre la différence genrée, il est intéressant de constater que c'est également dans les entreprises de moins de 10 salariés que les paiements irréguliers sont les plus élevés, à environ 15 300 francs en moyenne. Le bonus moyen descend à 12 600 francs pour les entreprises entre 10 et 50 salariés, puis stagne autour de 11 200 francs au fur et à mesure que l'entreprise est grande.

