De nombreux Suisses disent subir de la discrimination au travail en raison de leur âge (illustration). Image: KEYSTONE

Les jeunes employés ne se sentent pas pris au sérieux en Suisse

Les jeunes, tout comme les personnes âgées, se sentent discriminés au travail en raison de leur âge. C'est ce que révèle une étude diffusée ce jeudi.

Les jeunes comme les personnes âgées se sentent discriminés au travail, mais pour des raisons différentes. C'est ce que montre le baromètre des générations 2025, publié par l'institut de recherche Sotomo.

De nombreuses Suisses et Suissesses disent subir de la discrimination au travail en raison de leur âge. 57% des personnes âgées interrogées ont indiqué avoir des difficultés à trouver un emploi. De plus, 41 % d’entre eux estiment ne pas être suffisamment valorisés, selon le sondage de Sotomo publié jeudi. Parallèlement, 96% des jeunes employés interrogés ont déclaré qu'ils ne se sentaient parfois pas pris au sérieux au travail.

Dans l'ensemble, selon l'étude, il y a plus de choses qui unissent les générations au travail que d'éléments qui les séparent. L'esprit d'équipe, le sens du travail et la reconnaissance sont importants pour tous les groupes d'âge.

Meilleur équilibre entre vie professionnelle et privée

La réussite professionnelle est considérée comme importante par 57% des personnes interrogées. Cependant, cela se traduit de plus en plus par un besoin de sens, de responsabilité et d'indépendance, tandis que les symboles traditionnels de statut social, tels que le pouvoir et le prestige, ont perdu de leur importance.

Dans le même temps, 79% des sondés souhaitent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un besoin particulièrement exprimé par les 26-45 ans. Environ un tiers de cette tranche d'âge se dit insatisfait sur ce plan. (ats)