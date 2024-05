Voici les études qui rapportent le plus d’argent en Suisse

En l'espèce, les parents en question avaient refusé d'envoyer leurs enfants en classe à la suite de la directive du Service de l'enseignement scolaire imposant le port du masque du 10 au 28 janvier à partir de la 5e année primaire Harmos (dès 8-9 ans). Ils invoquaient des angoisses ou des malaises de leur progéniture, voire des «études scientifiques qui avaient établi que le port du masque engendrait chez les enfants des dommages à la santé physique et psychique».

Les juges de Mon Repos ajoutent qu'en présence de jurisprudences contradictoires au sein d'un tribunal cantonal, il appartient à ce dernier de rétablir la sécurité juridique. Le rôle du Tribunal fédéral consiste avant tout à contrôler l'application du droit fédéral et ses prérogatives en matière de droit cantonal sont limitées.

Dans six arrêts publiés vendredi, le Tribunal fédéral rappelle que la qualité des gouvernements cantonaux à attaquer les jugements de leurs propres cours suprêmes n'est admise que de manière très restrictive. Le législateur n'a pas voulu que les litiges entre autorités exécutives et judiciaires des cantons soient tranchés à Mon Repos.

Les parents de six élèves valaisans ne recevront pas d'amende parce qu'ils avaient refusé d'envoyer leurs enfants à l'école durant une période où le port du masque était obligatoire en raison de l'épidémie de Covid-19. Le Tribunal fédéral déclare irrecevables les recours déposés par le Valais contre des décisions de son propre tribunal cantonal.

