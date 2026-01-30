ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
UDC

L'UDC crispe les enseignants suisses avec son programme

A Genève, le crack prend d&#039;assaut une école primaire
L'école du quartier populaire des Pâquis, à Genève.Image: https://edu.ge.ch/

«Tout n'est pas lié à l'immigration»: les enseignants taclent l'UDC

Plus de dictées, plus de calcul mental et moins d'enfants non francophones par classe. Voici les solutions proposées par l'UDC pour résoudre «la crise de l'école obligatoire». Le syndicat des enseignants n'est pas convaincu.
30.01.2026, 11:5630.01.2026, 11:56
Julian Spörri / ch media

L'UDC a plein d'idées pour résoudre ce que la parti décrit comme une crise de l'école obligatoire en Suisse. Le week-end dernier, l'UDC a présenté son nouveau programme éducatif. Celui-ci préconise notamment plus de dictées, davantage de calcul mental et l'apprentissage par cœur de poèmes, afin d'enrayer la baisse des performances dans les écoles suisses.

L'Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses prend désormais position et ne ménage pas ses critiques. Mercredi, elle a déclaré que de nombreuses mesures proposées s'inspiraient «de conceptions pédagogiques dépassées»:

«Elles ne tiennent pas compte de la réalité actuelle de l'école obligatoire, marquée par une forte complexité sociale, la diversité des élèves et l'augmentation des exigences académiques.»
L’UDC relance le débat sur l’école publique en crise

L'UDC veut plafonner la proportion d'enfants allophones

Le syndicat des enseignants, dirigé par Dagmar Rösler, reconnaît tout de même certains aspects positifs dans le programme éducatif de l'UDC. Elle se réjouit que le plus grand parti suisse accorde une attention politique à l'école obligatoire et partage l'analyse selon laquelle la situation, marquée par la pénurie d'enseignants et la lourde charge quotidienne, est exigeante. En revanche, elle se montre «critique» sur la manière dont le document aborde la question de la migration. Dans leur communiqué, les enseignants rappellent:

«Tous les problèmes de l'école obligatoire ne sont pas liés à l'immigration.»

Aux yeux de l'Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses, les «conclusions non étayées» de l'UDC vont trop loin et compliquent un débat objectif.

Le parti réclame un plafonnement de la proportion d'enfants non francophones par classe, estimant que le niveau d'enseignement baisse au-delà d'un seuil de 30% d'enfants allophones. Le parti souhaite également obliger les parents étrangers à inscrire leurs enfants, à leurs frais, à un programme précoce de soutien linguistique avant le premier jour d'école. Ce dispositif varie actuellement selon les cantons.

Voici «un des plus grands problèmes en Suisse en matière d'intégration»

Le syndicat des enseignants se dit favorable à l'obligation d'un soutien linguistique précoce, mais estime que la question du financement relève de la responsabilité politique.

«L'UDC formule de larges exigences, mais c'est elle, ces dernières années, qui s'est toujours opposée à des dépenses supplémentaires pour l'éducation et en particulier pour la formation précoce.»

Le parti doit donc maintenant être tenu responsable et défendre politiquement les moyens nécessaires à l'école obligatoire.

Traduit et adapté par Noëline Flippe

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Des enfants avec des lapins WTF
1 / 17
Des enfants avec des lapins WTF
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Il gèle aux chutes du Niagara
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Vous vivez en coloc ou en couple? Voici 9 applications indispensables
Que vous viviez dans une grande colocation, en couple ou tout seul, voici quelques applications presque indispensables pour organiser votre quotidien.
Des poubelles qui débordent, une facture d'électricité bien trop salée, des montagnes d'habits sales et une salle de bain qui a, euh, vraiment besoin d'un coup de propre…
L’article