L'école du quartier populaire des Pâquis, à Genève. Image: https://edu.ge.ch/

«Tout n'est pas lié à l'immigration»: les enseignants taclent l'UDC

Plus de dictées, plus de calcul mental et moins d'enfants non francophones par classe. Voici les solutions proposées par l'UDC pour résoudre «la crise de l'école obligatoire». Le syndicat des enseignants n'est pas convaincu.

Julian Spörri / ch media

Plus de «Suisse»

L'UDC a plein d'idées pour résoudre ce que la parti décrit comme une crise de l'école obligatoire en Suisse. Le week-end dernier, l'UDC a présenté son nouveau programme éducatif. Celui-ci préconise notamment plus de dictées, davantage de calcul mental et l'apprentissage par cœur de poèmes, afin d'enrayer la baisse des performances dans les écoles suisses.

L'Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses prend désormais position et ne ménage pas ses critiques. Mercredi, elle a déclaré que de nombreuses mesures proposées s'inspiraient «de conceptions pédagogiques dépassées»:

«Elles ne tiennent pas compte de la réalité actuelle de l'école obligatoire, marquée par une forte complexité sociale, la diversité des élèves et l'augmentation des exigences académiques.»

L'UDC veut plafonner la proportion d'enfants allophones

Le syndicat des enseignants, dirigé par Dagmar Rösler, reconnaît tout de même certains aspects positifs dans le programme éducatif de l'UDC. Elle se réjouit que le plus grand parti suisse accorde une attention politique à l'école obligatoire et partage l'analyse selon laquelle la situation, marquée par la pénurie d'enseignants et la lourde charge quotidienne, est exigeante. En revanche, elle se montre «critique» sur la manière dont le document aborde la question de la migration. Dans leur communiqué, les enseignants rappellent:

«Tous les problèmes de l'école obligatoire ne sont pas liés à l'immigration.»

Aux yeux de l'Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses, les «conclusions non étayées» de l'UDC vont trop loin et compliquent un débat objectif.

Le parti réclame un plafonnement de la proportion d'enfants non francophones par classe, estimant que le niveau d'enseignement baisse au-delà d'un seuil de 30% d'enfants allophones. Le parti souhaite également obliger les parents étrangers à inscrire leurs enfants, à leurs frais, à un programme précoce de soutien linguistique avant le premier jour d'école. Ce dispositif varie actuellement selon les cantons.

Le syndicat des enseignants se dit favorable à l'obligation d'un soutien linguistique précoce, mais estime que la question du financement relève de la responsabilité politique.

«L'UDC formule de larges exigences, mais c'est elle, ces dernières années, qui s'est toujours opposée à des dépenses supplémentaires pour l'éducation et en particulier pour la formation précoce.»

Le parti doit donc maintenant être tenu responsable et défendre politiquement les moyens nécessaires à l'école obligatoire.

Traduit et adapté par Noëline Flippe