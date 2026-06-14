Des députés de l'UE se réjouissent de la défaite de l'UDC

Le peuple suisse a rejeté l'initiative anti-immigration de l'UDC ce dimanche.

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Le rejet de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» donne un nouvel élan aux relations entre l'UE et la Suisse, a estimé dimanche le président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la Suisse. Norbert Lins s'est félicité de la décision du peuple suisse.

«Ce vote lève un 'facteur d'incertitude important' pour les relations bilatérales», a déclaré le chrétien-démocrate allemand, originaire du Bade-Wurtemberg. Avant d'ajouter:

«Il faut désormais faire avancer avec détermination le nouveau paquet (d'accords bilatéraux) et de donner à nos relations une base stable et durable.»

Le politicien allemand a estimé que le peuple suisse a envoyé un signal fort en faveur de «la fiabilité, l'ouverture et la poursuite de la voie bilatérale». Selon lui, «la Suisse reste attachée à l'Europe et est prête à relever ses défis de manière pragmatique et dans un esprit de partenariat».

Coopération Suisse-UE

De son côté, l'eurodéputé français Christophe Grudler, rapporteur du Parlement européen pour les relations avec la Suisse, a salué la décision de la Suisse d'opter «pour la stabilité plutôt que pour l'incertitude».

«Derrière l'objectif affiché de limiter la population suisse à 10 millions d'habitants, cette initiative remettait en cause directement nos relations entre l'Union européenne et la Suisse», a-t-il dit. «Chaque jour, Suisses et Européens échangent de part et d'autre de la frontière». Cette initiative de l'UDC aurait remis en cause ces échanges de la vie quotidienne.

L'élu libéral de Belfort n'a pas caché que «des difficultés existent, notamment dans les régions frontalières. Mais nous les surmonterons par la coopération. Et notamment grâce aux Bilatérales III».

Selon lui, ces accords apporteront «des réponses concrètes à plusieurs préoccupations exprimées en Suisse, notamment grâce à une clause de sauvegarde en cas de difficultés importantes.» (ats/hun)