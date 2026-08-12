beau temps33°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Evasion à Lausanne: le détenu en fuite est toujours recherché

Evasion à Lausanne: le détenu en fuite est toujours recherché

La prison de Bois-Mermet, en arriere plan, ou a eu lieu une evasion de plusieurs prisonniers ce mardi 14 mai 2013 a Lausanne. (KEYSTONE/Christian Brun)
Le détenu a trompé la vigilance du personnel avant d’escalader une barrière puis le mur d’enceinte de la prison du Bois-Mermet.Image: KEYSTONE
Un détenu de 35 ans est toujours recherché après son évasion spectaculaire de la prison du Bois-Mermet, mardi à Lausanne. Il lui a fallu moins de deux minutes pour tromper la surveillance, franchir une barrière puis escalader le mur d’enceinte malgré les barbelés.
12.08.2026, 15:4012.08.2026, 15:40

L'important dispositif de recherche déployé après l'évasion d'un détenu de la prison du Bois-Mermet mardi après-midi est toujours en vigueur mercredi. La police cantonale indique qu'il n'y a aucun danger pour la population.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'évasion a eu lieu depuis le terrain de sport de l'établissement de détention lausannois, a précisé le Service pénitentiaire vaudois (SPEN), à la demande de Keystone-ATS. Plusieurs dizaines de personnes détenues y participaient à des activités, «une situation ordinaire à ce moment de la journée», précise le SPEN.

«Le fuyard a trompé la vigilance du personnel de surveillance, avant d'escalader une barrière, puis le mur d'enceinte qui est sécurisé par des barbelés»

Cette manoeuvre a duré un peu moins de deux minutes. Le personnel, sorti immédiatement de l'enceinte, a tenté de l'intercepter, en vain.

Evasion dans cette prison vaudoise: la police lance une vaste recherche

L'intéressé, un homme né en 1991, se serait blessé dans sa fuite et souffrirait notamment de coupures. Il est placé sous l'autorité du Ministère public – notamment pour des infractions contre le patrimoine – et est sous le régime de la détention avant jugement.

Dans sa communication, le service pénitentiaire souligne qu'il s'agit d'une «situation extrêmement rare», la dernière évasion de la prison du Bois-Mermet remontant à 2013. Cinq individus s'étaient échappés de l'établissement. (mbr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
3
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
1
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
Violent incendie et explosion à Schaffhouse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
«Les températures vont très vite monter dans les classes romandes»
Alors que la quatrième vague de chaleur frappe la Suisse, les élèves romands s'apprêtent à faire leur retour sur les bancs de l'école. Comment les établissements se préparent-ils à cette rentrée scolaire? Réponses.
La quatrième vague de chaleur submerge la Suisse, avec des pics qui pourraient atteindre 36 degrés vendredi 14 août dans la cité de Calvin. La Confédération a élevé le danger canicule au niveau 3 sur 5 notamment pour les régions de Genève, du lac de Neuchâtel et du canton de Vaud sur les bords du Léman.
L’article