L'UDC a republié son clip banni de Youtube et le refrain nous a surpris

Le clip électoral censuré de l'UDC est de nouveau disponible sur YouTube. Et pour cela, le parti a dû changer le refrain qui ressemblait trait pour trait à un titre de Nile Rodgers.

Michael Graber / ch media

L'UDC est de retour en boîte (en tout cas sur YouTube). Le conseiller national zurichois Thomas Matter - à l'origine de cet ovni musical - a publié sur Youtube une version adaptée de la chanson de campagne Das isch d'SVP (qu'on pourrait traduire par: «Ça, c'est l'UDC»). Cette dernière avait été bannie par la plateforme, car elle ressemblait bien trop à un air ultra-connu.

Le refrain, qui rappelait We Are Family, a fait l'objet d'une plainte. Quelques heures seulement après la première mise en ligne. Nile Rodgers, légende du disco et compositeur, a allumé le parti via le réseau «X» et avait condamné l'utilisation de sa chanson.

Thomas Matter pense désormais être du bon côté, comme il l'a confié à 20 Minuten. Le politicien-DJ avait jusqu'a maintenant martelé qu'il n'avait pas copié la chanson – sans convaincre Youtube.

«Nous aurions certainement eu de bonnes chances de convaincre en cas de litige, mais cela aurait pu prendre des années et les élections auraient été terminées depuis longtemps», a-t-il assuré. Concrètement, le musicien UDC a modifié le refrain. «Sans reconnaissance d'une quelconque faute», comme l'indique le parti dans un communiqué.

Le parti a, en effet, profité de la situation pour utiliser politiquement la situation. Dans la description de la vidéo, Matter continue de parler d'un «blocage pour des raisons politiques». Dans la nouvelle version, la chanson sonne un peu bizarrement. Manifestement, elle n'a pas été réenregistrée, mais modifiée à la machine. Cela se traduit par un son un peu grinçant, qui donne l'impression d'un corps étranger dans le morceau.

Est-ce suffisant pour échapper à une nouvelle suspension?

Le parti n'a rien changé au paroles de la chanson, on vous les reglisse ici:

«Tanz mit dä SVP! Tanzä duet doch niemerdem weh!»

En français: «Danse avec l'UDC! Danser ne fait de mal à personne»

«Geiler, steiler und no viel me! Hey – das isch d’SVP!»

En français (tentative de traduction): «Toujours plus passionnée, toujours plus audacieuse et résolue! Hey - c'est l'UDC!»

On ignore pour l'heure si la version adaptée apaisera Rodgers, Sony et ses représentants légaux. Pour l'instant, la vidéo, dans laquelle le conseiller fédéral Alfred Rösti fait une brève apparition, est toujours en ligne. Le prochain chapitre de ce feuilleton estival autour du «tube de l'été» (dixit l'UDC) est peut-être dans les tuyaux.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)