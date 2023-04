Albert Rösti et Franziska Ingold se connaissent depuis un certain temps. keystone

L'UDC Albert Rösti nomme une ex-élue socialiste à un poste prestigieux

Le conseiller fédéral Albert Rösti, ex-président de l'UDC, a engagé une ancienne membre du PS comme cheffe de la communication: Franziska Ingold, spécialiste des médias et de la communication. Celle-ci n'est aujourd'hui plus membre du parti.

Othmar von Matt / ch media

Plus de «Suisse»

Franziska Ingold a occupé diverses fonctions au sein du PS. Dans les années 1990, elle siège deux ans pour le parti au conseil municipal de Niederbipp (BE). En 2002, elle est élue – à la surprise générale – au Grand Conseil du canton de Berne.

Trois ans après, la spécialiste des médias et de la communication quitte le conseil et devient productrice et rédactrice de l'émission suisse Arena. En 2017, le PS nomme Franziska Ingold pour les élections municipales de Buchegg (SO). Elle n'est pas élue, mais aurait pu se représenter deux ans plus tard.

«J'y ai renoncé parce que j'avais un travail à Zurich»

En automne 2022, elle quitte le PS. «Je n'y occupais plus de fonction. Je ne suis maintenant plus affiliée à ce parti.»

Le conseiller fédéral UDC Albert Rösti a maintenant nommé l'ancienne conseillère communale PS et journaliste de longue date de la SRF comme nouvelle cheffe de la communication au sein du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Detec).

C'est une surprise. Les membres du Conseil fédéral n'élisent presque jamais de personnes issues d'un parti aussi diamétralement opposé à leurs propres positions politiques à des postes aussi centraux dans leur département. Le fait que Franziska Ingold ait été membre du PS «a été un sujet important», dit Yves Bichsel, secrétaire général du Detec, et d'ajouter:

«Mais nous trouvons bénéfique qu'il y ait des orientations différentes dans l'équipe la plus proche d'Albert Rösti» Yves Bichsel, secrétaire général du Detec.

Connaissances de longue date

Albert Rösti et Yves Bichsel connaissent bien leur nouvelle collaboratrice. «Je la connais depuis vingt ans, y compris en tant que productrice de Arena», a expliqué le secrétaire général du Detec. Et d'ajouter que «Albert Rösti la connaît aussi. Elle a travaillé sur l'un de ses mandats en tant que spécialiste de la communication.»

Franziska Ingold fait ainsi contrepoids à l'entourage proche du conseiller fédéral bernois, marqué par l'UDC. Yves Bichsel est également membre du parti et en a été le secrétaire général en 2008. Il a ensuite travaillé pour les conseillers fédéraux UDC Christoph Blocher et Ueli Maurer, et comme secrétaire général pour le conseiller d'Etat UDC Pierre-Alain Schnegg.

Carmen Inauen et Matthias Müller, les collaborateurs personnels d'Albert Rösti, sont également proches du parti conservateur. La première est actuellement la collaboratrice personnelle de la conseillère nationale UDC Magdalena Martullo-Blocher. Matthias Müller a quant à lui travaillé pour le conseiller fédéral UDC Ueli Maurer.

Maître mot: «diversité»

«C'est l'un des jobs les plus passionnants qu'on trouve dans le secteur de la communication», s'est réjoui l'ancienne membre du PS.

«Je considère que la diversité est très importante dans l'environnement d'un conseiller fédéral. C'est aussi l'avis d'Albert Rösti et d'Yves Bichsel.» Franziska Ingold.

La «penseuse rapide et créative», comme elle se décrit sur la page d'accueil de son bureau de communication Ingold Com, est très polyvalente. Elle a été monitrice J+S pendant plus de dix ans, est membre d'honneur de l'association de gymnastique de Soleure et a reçu l'épingle du mérite de la Fédération suisse de gymnastique. Au cours de ses études d'histoire, elle a aussi travaillé à la Spaghetti Factory.

Franziska Ingold commencera son travail le 1er juillet 2023.