Réfugiés: environ 14 000 personnes ont fait une demande en ligne

Le secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a dû faire face à une grosse vague de demandes depuis l'arrivée des réfugiés ukrainiens en Suisse. Et pour cause, environ 14 000 personnes se sont inscrites, alors que seulement 1000 demandes par jour ne peuvent être traitées.

Des réfugiés ukrainiens font la queue et attendent d'être enregistrés devant le centre fédéral d'asile de Zürich, le dimanche 13 mars 2022 à Zürich. Image: KEYSTONE

«En règle générale, il ne faut compter que quelques jours pour que le statut S soit accordé. Pour les personnes qui se trouvent en Suisse depuis un certain temps, cela peut durer jusqu’à deux semaines, voire un peu plus suivant les situations spécifiques. A l’heure actuelle, la majorité des personnes est toutefois enregistrée dans un délai plus court», a déclaré lundi à Keystone-ATS, Anne Césard, porte-parole du secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

A Boudry (NE), par exemple le centre a augmenté sa capacité d'hébergement de 460 à 700 places, même si les réfugiés y restent au maximum quelques jours.

«Notre priorité est toujours de fournir un hébergement aux personnes qui affluent en Suisse», a-t-elle ajouté la porte-parole, expliquant que toujours plus de personnes arrivent en Suisse, sans bénéficier de solution d’hébergement.

Près de 3000 permis en Suisse romande

Plus de 24 000 personnes se sont enregistrées dans les six centres fédéraux d’asile depuis le début de la guerre en Ukraine. Depuis le 12 mars, le SEM a accordé le statut S à plus de 1700 personnes, dont près de 3000 en Suisse romande.

Depuis l'introduction de la demande en ligne le 16 mars, le SEM a reçu plus de 18 500 courriels et plus de 1000 demandes par voie postale. Tous les e-mails ne contiennent pas forcément un formulaire, ce qui explique pourquoi les demandes d'inscription en ligne se montent à 14 000.

Les annonces d'inscription en ligne «continuent également d’affluer chaque jour. Par ailleurs, certaines demandes ne sont pas remplies correctement ou il y a des doublons, ce qui complique le processus», a précisé la porte-parole.

Dès que les personnes sont enregistrées et attribuées à un canton, c’est ce dernier qui est compétent et qui reçoit pour cette prise en charge un forfait global (1500 francs environ par mois et par personne) de la Confédération. Parmi les réfugiés ukrainiens qui se sont enregistrés dans les centres, environ la moitié est hébergée dans des structures privées. (ats/sia)