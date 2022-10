Des lieux sont créés pour héberger le nombre record de réfugiés en Suisse

Depuis le mois d'août, les centres fédéraux d'asile sont débordés. Voici en 5 points un résumé de la situation et comment la Confédération va ouvrir de nouveaux lieux d'accueil.

La Confédération va ouvrir des nouveaux lieux d'asile pour les réfugiés. Image: sda

La guerre en Ukraine et l'arrivée en grand nombre de requérants d'asile kurdes, afghans et nord-africains depuis le mois d'août poussent les centres fédéraux d'asile aux limites de leurs capacités. Conséquence, la Confédération transfère des requérants dans des centres cantonaux et va ouvrir de nouveaux lieux d'accueil.

Environ 70 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Suisse depuis le début de l'attaque russe en Ukraine, en février dernier. Par ailleurs, 800 nouveaux requérants d'asile sont recensés actuellement chaque semaine en provenance de Turquie, d'Afghanistan et d'Afrique du nord principalement. Pour le mois d'octobre, le total devrait se situer à 3000 personnes.

«Les crises se chevauchent»

Ces chiffres se situent à un niveau jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale, a indiqué jeudi Christine Schraner Burgener, secrétaire d'Etat aux migrations lors d'une rencontre avec les médias à Zurich. «Les crises se chevauchent», a-t-elle souligné.

En raison de la pandémie, de nombreux réfugiés potentiels ont dû renoncer à voyager ces deux dernières années, explique la secrétaire d'Etat. Ce n'est plus le cas. En outre, la crise du Covid-19 a impacté l'économie mondiale et appauvri davantage encore les personnes déjà pauvres. Schraner Burgener y voit une cause supplémentaire des nouveaux flux migratoires, renforcée par les restrictions sur l'exportation de céréales en provenance d'Ukraine.

100 000 personnes recueillies

Les causes purement économiques ne sont, certes, pas suffisantes pour obtenir l'asile. Il faut toutefois traiter, malgré tout, les demandes des personnes concernées qui arrivent en grand nombre en Suisse. D'ici à la fin de l'année, la Confédération aura probablement recueilli plus de 100 000 personnes.

Surpeuplement

Le centre fédéral de procédure d'asile de Zurich compte normalement 360 places. Actuellement, 500 personnes y vivent, salles de classe et de fitness ayant entretemps été transformées en dortoirs, alors que des lits ont été ajoutés dans les dortoirs réguliers.

Les six centres fédéraux de procédure d'asile affichent complet. La Confédération a donc décidé de transférer plus tôt que d'habitude les requérants aux cantons, à titre provisoire. Dans un premier temps, il s'agira surtout des personnes frappées d'une décision de renvoi.

Salles polyvalentes et dépôt militaire à disposition

Par ailleurs, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) augmente ses effectifs pour traiter les demandes d'asile plus rapidement. Il ouvre aussi de nouveaux lieux d'hébergement dans des salles polyvalentes à Thoune (BE) et Emmen (LU), ainsi que dans un dépôt militaire au Glaubenberg (OW).

Abris de la protection civile

Il doit aussi recourir à des abris de la protection civile en veillant à ce que les gens qui y sont placés ne viennent pas de régions en guerre.

Le SEM s'attend à ce que le nombre de requérants d'asile arrivant en Suisse diminue durant l'hiver en raison du froid sur la route des Balkans. En revanche, celui des réfugiés ukrainiens, exposés au froid dans leur pays, pourrait augmenter. (myrt/ats)