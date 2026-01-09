Christian Constantin va rendre hommage aux victimes à Sion. Keystone

Constantin recalé par Odermatt pour son hommage spécial

Le boss du FC Sion souhaitait inviter de grands noms du ski pour une cérémonie au stade de Tourbillon. Mais Marco Odermatt comme Loïc Meillard ne seront pas présents.

Le 14 janvier, Christian Constantin organise son propre hommage aux victimes de la tragédie de Crans-Montana. Au stade de Tourbillon, des parents affectés vont déposer une couronne de fleurs sur fond de musique d’Ennio Morricone. Il est également prévu de diffuser les noms de toutes les victimes sur l’écran du stade.

Pour l'occasion, le patron du FC Sion avait vu les choses en grand avec la présence de sportifs de premier plan pour «donner de la force aux parents dans ces heures sombres». Parmi eux, la star du ski Marco Odermatt, que «CC» était prêt à faire venir depuis Wengen en hélicoptère.

Odermatt et Meillard déclinent

Selon Blick, le Nidwaldien a toutefois décliné l'invitation. Joint par le média, le skieur dit se préparer pour les courses et avoir «autre chose à faire». Il exprime toutefois sa compassion envers les familles touchées.

Marco Odermatt Keystone

Même son de cloche du côté de Loïc Meillard, qui ne sera pas présent non plus à Tourbillon. A Blick, le Valaisan explique avoir également du travail en vue de la compétition.

Des festivités annulées

Pour rappel, la classique de Wengen, prévue du 16 au 18 janvier, va adapter son programme après l'incendie de Crans-Montana. Même choses pour les courses d'Adelboden, qui ont déjà dévoilé leurs changements.

En ce jour de deuil national, les festivités de ce soir ont été annulées dans la commune bernoise. Il en va de même pour d'autres animations telles que le tirage au sort des dossards ou la soirée des médias.

Des moments de recueillement sont également prévus lors des journées de course et les contrôles dans les établissements de restauration seront renforcés. (jzs)