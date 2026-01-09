averses éparses
DE | FR
burger
Suisse
Sport

Constantin recalé par Odermatt pour son hommage spécial

Christian Constantin. Praesident FC Sion, reagiert waehrend dem Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Sion am Montag, 21. April 2025, im Stadion Kybunpark in St. G ...
Christian Constantin va rendre hommage aux victimes à Sion.Keystone

Constantin recalé par Odermatt pour son hommage spécial

Le boss du FC Sion souhaitait inviter de grands noms du ski pour une cérémonie au stade de Tourbillon. Mais Marco Odermatt comme Loïc Meillard ne seront pas présents.
09.01.2026, 09:5709.01.2026, 10:06

Le 14 janvier, Christian Constantin organise son propre hommage aux victimes de la tragédie de Crans-Montana. Au stade de Tourbillon, des parents affectés vont déposer une couronne de fleurs sur fond de musique d’Ennio Morricone. Il est également prévu de diffuser les noms de toutes les victimes sur l’écran du stade.

On en parlait juste là 👇

Constantin a un grand projet pour rendre hommage aux victimes

Pour l'occasion, le patron du FC Sion avait vu les choses en grand avec la présence de sportifs de premier plan pour «donner de la force aux parents dans ces heures sombres». Parmi eux, la star du ski Marco Odermatt, que «CC» était prêt à faire venir depuis Wengen en hélicoptère.

Odermatt et Meillard déclinent

Selon Blick, le Nidwaldien a toutefois décliné l'invitation. Joint par le média, le skieur dit se préparer pour les courses et avoir «autre chose à faire». Il exprime toutefois sa compassion envers les familles touchées.

epa12636687 Ski racer Marco Odermatt from Switzerland poses during the Swiss-Ski federation press conference prior to the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Adelboden, Switzerland, 08 January 2026. T ...
Marco OdermattKeystone

Même son de cloche du côté de Loïc Meillard, qui ne sera pas présent non plus à Tourbillon. A Blick, le Valaisan explique avoir également du travail en vue de la compétition.

Des festivités annulées

Pour rappel, la classique de Wengen, prévue du 16 au 18 janvier, va adapter son programme après l'incendie de Crans-Montana. Même choses pour les courses d'Adelboden, qui ont déjà dévoilé leurs changements.

En ce jour de deuil national, les festivités de ce soir ont été annulées dans la commune bernoise. Il en va de même pour d'autres animations telles que le tirage au sort des dossards ou la soirée des médias.

Pour en savoir plus 👇

Voici comment Adelboden va rendre hommage aux victimes

Des moments de recueillement sont également prévus lors des journées de course et les contrôles dans les établissements de restauration seront renforcés. (jzs)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
de Team watson
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
de Stefan Bühler, Léonie Hagen, Julian Spörri
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
de Sabine Kuster
Thèmes
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La liste de la Nati aux JO pose une grande question
Le coach de l'équipe suisse de hockey sur glace, Patrick Fischer, a annoncé sa liste pour Milan-Cortina ce mercredi. Elle comporte une interrogation majeure.
A première vue, la sélection suisse pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina (6 au 22 février) de Patrick Fischer est aussi prévisible que la grisaille en plein mois de janvier. Aucune surprise. Aucun pari. Aucune matière à polémique.
L’article