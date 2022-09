Rare durant le Covid, le papier-toilette devient (très) cher à cause de Poutine

Depuis le début de l'année, les prix du papier toilette ont augmenté de 35%, tout comme ceux du papier ménage. Image: Shutterstock

La guerre en Ukraine met en lumière la grande dépendance de l'Occident à l'énergie russe. L'augmentation du prix du papier toilette montre que celle-ci est présente dans bien plus de produits quotidiens qu'on ne le pense.

Niklaus Vontobel / ch media

«La Russie veut détruire la vie normale de tous les citoyens européens»: C'est par cet avertissement que le président Zelensky veut préparer l'Occident à l'hiver prochain. La Russie s'emploie à intimider toute l'Europe par le chantage à l'énergie, déclare-t-il dans une allocution vidéo.

«La Russie se prépare à porter un coup décisif à tous les Européens en matière d'énergie» Volodymyr Zelensky

Cette tentative de «détruire la vie normale» en Europe a des conséquences parfois prévisibles, parfois... surprenantes. Comme le montre un article de Migros Magazine, la guerre énergétique de Poutine s'étend désormais aux toilettes suisses. Lors de la crise du Covid, le papier toilette était soudain devenu rare, mais suite à la guerre de l'énergie, il devient désormais cher.

Des prix à la hausse

Depuis le début de l'année, les prix du papier toilette ont augmenté de 35%, tout comme ceux du papier ménage. Il y a plusieurs raisons à cela, comme l'explique le responsable de l'approvisionnement chez Migros. Tout d'abord, la fabrication du papier est très gourmande en énergie et les prix de l'énergie ont plus que doublé depuis 2021.

Ainsi, le papier toilette cher est quasiment la conséquence des conséquences de la guerre énergétique menée par Poutine. L'embargo russe sur le gaz a entraîné une hausse historiquement unique des prix du gaz et de l'électricité. L'augmentation des prix du pétrole est d'une ampleur moindre, mais néanmoins significative. La flambée des prix de l'électricité a été la raison pour laquelle Axpo a dû se réfugier sous le parapluie de sauvetage de la Confédération. L'entreprise énergétique a obtenu une limite de crédit de 4 milliards de francs. Et l'explosion générale des prix de l'énergie renchérit désormais le papier toilette.

Bien sûr, le papier hygiénique coûteux est une conséquence relativement insignifiante de la guerre énergétique menée par Poutine contre l'Occident - mais elle rend visible ce qui était auparavant caché, lorsque l'énergie était pratiquement négligeable: l'ampleur de la dépendance de l'Occident à l'énergie russe. Et comment cette situation s'étend à tous les domaines de la vie.

Le bois coûte massivement plus cher

Une deuxième cause de l'augmentation du prix du papier toilette est la hausse du prix du bois. Comme l'indique Migros, les prix de la matière première bois sont encore 50% plus élevés que l'année précédente. En effet, l'Ukraine et la Russie sont des pays d'origine importants pour le bois. Il n'est plus possible de s'approvisionner en bois en Russie - car les sanctions occidentales interdisent l'importation. Et l'approvisionnement en provenance d'Ukraine est limité.

Enfin, une troisième raison serait la difficulté de la logistique. Suite à la crise du Covid, les chaînes d'approvisionnement ont été interrompues et il est devenu plus difficile d'assurer des livraisons fiables. Selon les informations de Migros, des stocks plus importants sont désormais tenus en réaction à cette situation. De tels stocks entraînent également des coûts plus élevés. Enfin, le manque de personnel qualifié joue également un rôle. La pénurie de chauffeurs de camion entraîne une augmentation sensible des coûts de la logistique - et donc du papier toilette.

La Russie veut détruire la vie normale de tous les citoyens européens, a averti le président ukrainien Zelensky. Comme pour le confirmer, le fournisseur de gaz naturel russe Gazprom a créé une vidéo destinée à narguer les Européens. «L'hiver sera rude - que du crépuscule et de la neige.» Gazprom a suspendu ses livraisons de gaz à l'Europe pour une durée indéterminée. Poutine espère ainsi voir s'effondrer le soutien européen à l'Ukraine.

Le papier hygiénique n'est qu'un des nombreux produits qui coûtent aujourd'hui nettement plus cher qu'il y a un an. Si l'on prend en compte tous les produits et services qu'un ménage type consomme en une année, il faut aujourd'hui dépenser en moyenne 3,5% de plus pour ces produits.

Dans le commerce de détail, on a assisté à une nette augmentation des prix, surtout pour les pâtes alimentaires. En août, elles ont coûté 13% de plus. Même à la Migros, il faut payer un peu plus pour les pâtes, comme l'a récemment mentionné avec regret le patron de Migros, Fabrice Zumbrunnen, dans une interview à la radio SRF. Le lait et les yogourts ont coûté près de 5% de plus, le beurre près de 10%.

Choc des prix de l'électricité

Les carburants tels que l'essence et le diesel sont également devenus massivement plus chers. Ils coûtent aujourd'hui 28% de plus que l'année précédente, comme le montre l'indice national des prix à la consommation. Ces derniers temps, la hausse des prix de ces biens a toutefois été atténuée. Si l'on se penche sur les coûts de l'énergie pour le logement, on constate une hausse des prix de 28%. Ce chiffre comprend le gaz, le mazout, le bois de chauffage et l'électricité. Les nouveaux tarifs de l'électricité ne sont toutefois pas encore pris en compte.

L'autorité Elcom a fait savoir, mardi, que les prix de l'électricité pour un ménage type dans le cadre de l'approvisionnement de base grimperont l'année prochaine à 26,95 centimes par kilowattheure. Cela correspond à une augmentation de 27%. Les différences peuvent toutefois être beaucoup plus importantes au niveau local. La faute, là encore, aux prix élevés du gaz et du charbon «ainsi qu'à la capacité de production inférieure à la moyenne des centrales nucléaires françaises», comme l'écrit l'Elcom.

Il y a au moins un espoir d'amélioration pour les biens de consommation courante comme les pâtes ou le papier toilette. Le patron de Migros, Fabrice Zumbrunnen, a récemment déclaré dans l'émission Samstagsrundschau de la radio SRF qu'il s'attendait à ce que le pic de la hausse des prix soit prévisible à l'automne et qu'une stabilisation pourrait s'amorcer. (bzbasel.ch)