Unil occupée: rectorat et canton sont d'accord pour y mettre un terme

Des étudiants pro-Palestiniens se mobilisent à Lausanne. Keystone

L'Université de Lausanne et le canton de Vaud s'accordent sur la fin de l'occupation à Géopolis, sans fixer de date butoir.

Le rectorat de l'Université de Lausanne (Unil) et le Conseil d'Etat vaudois ont convenu lundi lors d'une séance que l'occupation du bâtiment de Géopolis par des étudiants pro-Palestiniens devait cesser, a indiqué mardi au Grand Conseil le ministre Frédéric Borloz. Aucun ultimatum n'a en revanche été annoncé.

Le chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) s'est exprimé dans le cadre d'une résolution PLR-UDC invitant le gouvernement à prendre toute mesure garantissant que les missions premières de l'Unil, soit la formation et la recherche, se fassent en toute sécurité et sans entrave pour l'ensemble de la communauté universitaire. Le texte a été accepté par la droite, avec 71 oui, contre 54 non du côté de la gauche.

Frédéric Borloz. Keystone

Avant le vote, le ministre de tutelle de l'Unil a reconnu que l'occupation «se passe de manière pacifique». Il a toutefois estimé que «des lignes rouges ont été dépassées». «Des centaines d'étudiants ne sont pas à l'aise d'aller au cours. J'ai reçu moi-même des messages et des témoignages». Il a aussi évoqué des «messages racistes, déplacés et irrespectueux».

«La situation doit à un moment donné s'arrêter. Lors d'une réunion à laquelle j'ai été convié hier avec le rectorat de l'UNIL, il a été convenu que l'occupation devait cesser», a dit Borloz. Il n'a fait référence à aucun délai ni ultimatum. La mission de l'université doit être garantie en toute sécurité et sans entrave, a-t-il encore ajouté.

Voici le cœur du débat gauche-droite

La résolution déposée par la présidente du PLR Vaud, Florence Bettschart-Narbel, a donné lieu à un court échange gauche-droite, opposant «liberté académique et débat démocratique» à «problème sécuritaire et démonstration de force».

La députée de la gauche radicale Elodie Lopez (EP) a rappelé le «dialogue exemplaire» entre manifestants et direction de l'Unil. Cette résolution vient «discréditer un message de paix et de solidarité», a-t-elle dénoncé. Pour le président du PS Vaud, Romain Pilloud, la demande de la résolution «est déjà respectée»: les cours se déroulent en sécurité et l'ensemble des missions de l'Unil est toujours assuré.

«Quelles que soient leurs motivations, l'occupation d'un bâtiment de l'Unil pose différents problèmes, notamment l'accès aux cours, aux bureaux et la garantie d'un espace de recherche et formation sécure», a au contraire estimé Bettschart-Narbel. «Plusieurs témoignages démontrent que ces manifestations à l'intérieur de l'Unil provoquent un sentiment d'insécurité pour certains membres du corps enseignant et étudiant», souligne sa résolution.

Et maintenant?

Non contraignante, la résolution consiste en un voeu envoyé au Conseil d'Etat. Celui-ci a trois mois pour informer le Parlement de la suite qui lui est donnée.

A l'Unil, les étudiants avaient mis fin, mercredi soir dernier, à leur occupation nocturne, après six nuits passées dans le hall du bâtiment Géopolis. Ils y sont revenus jeudi matin pour poursuivre leur mobilisation diurne. Les discussions se poursuivent dans le calme entre la direction et le collectif pro-palestinien. (jah/ats)