L'envie de voyager de la population suisse est de retour. La majorité des Suisses prévoient de passer leurs vacances à l'étranger. image: shutterstock

Boom des réservations: où les Suisses partent-ils en vacances?

Ni l'inflation ni la hausse du nombre d'infections n'empêcheront les Suisses de partir en vacances cet été. Dans les agences de voyages, les affaires sont florissantes. Le besoin de rattrapage est grand, dit-on dans le secteur.

Helene Obrist

Pendant deux ans, les agences de voyages suisses ont été à sec. Mais aujourd'hui, avec la levée des mesures sanitaires et l'envie croissante de voyager de tout un chacun, les affaires reprennent.

La majorité de la population suisse prévoit un voyage à l'étranger. C'est ce que révèle le Travel Confidence Study du prestataire d'assurances Allianz-Partners. L'envie de vacances réjouit le secteur du voyage, malmené pendant deux ans.

Chez Kuoni, on se montre «très satisfait» de l'évolution actuelle des réservations. «Pour certaines destinations, nous enregistrons même plus de réservations qu'en 2019», déclare Markus Flick, porte-parole de l'agence. Les réservations ne concernent pas seulement les vacances, mais aussi de plus en plus les voyages d'affaires.

Hotelplan Suisse et Globetrotter enregistrent également déjà plus de réservations que l'année précédant la pandémie. «Le besoin de rattrapage en matière de vacances à l'étranger est extrêmement fort», a déclaré Hotelplan Suisse lundi dernier lors d'une conférence de presse. Le boom des réservations se poursuivrait depuis plusieurs semaines.

Les îles grecques ont la cote auprès des Suisses. Sur la photo, l'île de Kos. image: tui.ch

La confiance dans les voyages à l'étranger serait définitivement de retour. Les clients réservent de nouveau de plus en plus leurs vacances à long terme, a expliqué Nicole Pfammatter, directrice d'Hotelplan Suisse: «Ainsi, non seulement les prochaines vacances d'été, mais aussi les vacances d'automne de cette année font actuellement l'objet de nombreuses réservations.»

L a Méditerranée et les Etats-Unis ont le vent en poupe

La plupart des clients d'Hotelplan souhaitent passer des vacances balnéaires en Méditerranée. Les îles grecques de Crète, Kos et Rhodes sont les plus prisées, suivies par l'Espagne, Chypre, la Turquie et l'Italie. La Turquie est d’ailleurs la destination qui connaît la plus forte croissance. Chez le voyagiste Tui Suisse, on s'attend également à un nombre de réservations plus élevé pour la Grèce qu'avant la pandémie.

Les préférences de la clientèle de Kuoni sont similaires: là aussi, la Grèce est une destination fortement appréciée. Mais l'Espagne, les Etats-Unis, l'Italie et le Canada sont également très prisés. Chez Globetrotter, les personnes avides de voyages réservent en premier lieu des voyages en Amérique du Nord, en Afrique, au Costa Rica et dans le nord de l'Europe.

Les employés d'agences de voyages suisses ont à nouveau du pain sur la planche. image: KEYSTONE

Le Covid et l'inflation n'empêchent pas les voyages

Ni le coronavirus ni la guerre en Ukraine ou la situation économique incertaine qui en découle ne dissuadent les Suisses de voyager. Au contraire: pour des vacances d'été parfaites, on met même la main au portefeuille. En effet, comme la demande est actuellement élevée, les prix augmentent.

Et les Suisses veulent se faire plaisir. On observe une tendance à des voyages plus longs et à des offres de qualité supérieure, explique-t-on chez Tui Suisse. «Beaucoup se font désormais plaisir. Ceux qui partaient dix jours auparavant optent plutôt pour des vacances de 14 jours. Ou alors ils réservent la vue sur la mer en plus de la chambre standard», explique la porte-parole Constanze Andrianello.

Chez Globetrotter, on observe une tendance similaire: «En ce moment, on réserve plutôt des hébergements et des voyages de qualité», explique la responsable des ventes Caroline Bleiker. Monsieur et Madame Tout-le-monde se donnent apparemment les moyens de passer de belles vacances.

Les Italiens restent à la maison

Il en va tout autrement chez notre voisine, l'Italie. Selon l'étude d'Allianz-Partners mentionnée plus haut, 81% des Italiens passeront leurs vacances d'été dans leur pays. En Espagne, ils sont 75%. Et 67% des Américains resteront également chez eux cet été. La raison principale en est la situation économique. Beaucoup ne peuvent pas se permettre de partir à l'étranger ou préfèrent économiser.

Ce n'est pas le cas des Suisses. Nombreux sont ceux qui se baigneront les pieds dans la mer Egée cet été et qui profiteront de la vue sur mer de leur chambre d'hôtel. (Avec du matériel de l'ats)

