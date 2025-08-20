en partie ensoleillé22°
DE | FR
burger
Suisse
Santé

Le plan de Berne pour mieux affronter les pandémies

Comment la Suisse entend se préparer à mieux affronter les pandémies
Keystone

Le plan de Berne pour mieux affronter les pandémies

Le Conseil fédéral a présenté un plan visant à mieux préparer la Suisse face aux pandémies. Le projet prévoit d'améliorer la coordination et de faciliter l'accès à la vaccination, mais écarte l'obligation vaccinale.
20.08.2025, 14:0020.08.2025, 14:13
Plus de «Suisse»

La Suisse doit être mieux préparée face aux pandémies. La coordination entre les cantons et la Confédération doit être améliorée et le passage entre les différentes situations clarifié. Mais le Conseil fédéral refuse mercredi d'introduire une obligation vaccinale.

La possibilité de prévoir une obligation vaccinale reste soumise à des exigences élevées. Elle ne sera ni étendue ni supprimée puisqu'une obligation est nécessaire dans des situations spécifiques, précise le gouvernement.

Des Suisses ont trouvé ce qui a rendu le Covid-19 si redoutable

Le projet prévoit que les cantons se préparent aux épidémies. Ceux-ci devront notamment faciliter l'accès à la vaccination. Le suivi de la vaccination sera mieux fondé.

Compétences précisées

Les compétences du Conseil fédéral ont été précisées. Il devra notamment consulter le Parlement avant de déclarer une situation particulière. Les cantons restent compétents pour ordonner les restrictions, mais la Confédération pourra le cas échéant prendre des mesures à l'échelle nationale.

«On a encore la chair de poule»: les séquelles du Covid où tout a commencé

Les cantons restent également compétents en matière d'approvisionnement en biens médicaux. Le Conseil fédéral a toutefois une compétence subsidiaire. Lorsque les cantons et le secteur privé ne peuvent pas assurer l'approvisionnement, la Confédération pourra fabriquer elle-même les médicaments.

La nouvelle loi prévoit également d'introduire des mesures pour lutter contre les résistances aux antibiotiques et prévenir les infections associées aux soins. Le développement et la mise à disposition d'antibiotiques seront encouragés financièrement afin de renforcer la recherche. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

Meurtres de Corcelles: «Le mari dégageait de mauvaises ondes»
de Antoine Menusier
1
Swatch ordonne la hausse du prix de cette montre aux Etats-Unis
de Sven Papaux
«L'UDC joue à un jeu particulièrement pernicieux»
de Antoine Menusier
8
Le glacier d'Aletsch disparaîtra en 2100, selon une étude
Thèmes
Le Covid-19 en Suisse, retour en images
1 / 17
Le Covid-19 en Suisse, retour en images
Le port du masque se généralise en Suisse et dans le monde au cours de l'année 2020.
source: keystone / jean-christophe bott
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
3
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
Lac de la Gruyère: initiative de protection jugée trop restrictive
Le Conseil d'Etat fribourgeois appelle à rejeter l’initiative constitutionnelle «Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives», soumise à votation cantonale le 28 septembre. L'exécutif juge le texte «trop restrictif», à l'instar du Grand Conseil et de toutes les communes riveraines.
L'initiative «va à l’encontre de l’objectif du Conseil d’Etat visant à trouver un équilibre entre la protection du paysage du lac de la Gruyère et la possibilité donnée à l’humain de se ressourcer dans des espaces naturels», a indiqué mercredi à Fribourg le président du gouvernement Jean-François Steiert, chargé de l'environnement.
L’article