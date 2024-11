Les avions sont prêts. C'est ici que la Suisse partira en vacances à l'hiver 2024. Image: keystone

Voici les destinations les plus prisées par les Suisses

Il commence à faire froid et les Suisses rêvent encore de trouver de la chaleur et du soleil. Pour preuve, voici où ils comptent partir en fin d'année.

L'année touche à sa fin et certains ont encore quelques jours de vacances à prendre. Et comme souvent, Monsieur et Madame Suisse prendront l'avion. Une analyse de Skyscanner montre où les voyages au départ des aéroports de Zurich, Genève et Bâle sont particulièrement fréquents en novembre et décembre. Et aussi quelles destinations sont réservées plus souvent que la moyenne cette année.

Les destinations les plus populaires au départ de la Suisse

Huit des dix destinations préférées des Suisses se trouvent en Europe. Le Sud est clairement préféré au Nord.

Ces destinations sont plus souvent recherchées que d'habitude

Par rapport à l'été, les recherches pour ces destinations ont particulièrement augmenté. L'Espagne et la Grèce sont particulièrement en vogue.

