Pour Alois Zwinggi, le site de Davos est idéal pour le WEF. Keystone

Le WEF dans la tourmente: son directeur milite pour Davos

Alors que le forum fait les gros titres depuis la démission de son président Klaus Schwab et les révélations à son encontre, son directeur Alois Zwinggi s'engage pour que l'événement reste dans les Grisons.

Plus de «Suisse»

Le directeur du Forum économique mondial (WEF), Alois Zwinggi, s'engage en faveur de Davos (GR). Mais il reste à convaincre certaines parties de la population, déclare-t-il vendredi dans les médias.

«Nous devons convaincre certains cercles de la population que nous avons aussi des avantages pour eux», déclare Alois Zwinggi dans les colonnes de Tamedia. Les responsables doivent mieux communiquer sur ce que le Forum économique mondial apporte à Davos, selon lui.

Le site de Davos est idéal pour le WEF. Le forum y est ancré depuis 55 ans et entend y fêter son centenaire, assure son directeur exécutif. Ce qui implique suffisamment de logements, une infrastructure de conférence adéquate mais aussi le soutien de la population.

Le choix du site n'est pas lié à seule personne du président démissionnaire du WEF, Klaus Schwab, affirme Zwinggi. «Les institutions sont en général plus grandes que les individus».

Irrégularités financières et abus de pouvoir

Le forum fait les gros titres depuis la démission annoncée lundi de son président et fondateur Klaus Schwab et les révélations du Wall Street Journal sur une enquête à son encontre lancée par le conseil de fondation du WEF. Une lettre anonyme d'un lanceur d'alerte reproche à Schwab des irrégularités financières et un abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions.

Pour Alois Zwinggi, l'édition de 2027 du forum sera sa dernière, annonce-t-il. «J'aurai 65 ans à la fin de l'année prochaine. Je me retirerai ensuite» dit-il. A s'agira à l'avenir de renforcer le contact avec la population locale, inquiète par le renchérissement du logement. Les responsables du WEF veulent veiller à ce que la demande soit freinée.

A Davos, qui compte près de 11 000 habitants permanents, la population quadruple pratiquement pendant la semaine de la manifestation. L'association des locataires des Grisons veut notamment s'opposer aux clauses contractuelles qui obligent les locataires à quitter leur logement pendant le WEF. (jzs/ats)