Par peur des bikers une commune valaisanne annule une manifestation

Anzère n'accueillera pas l'Alpes Biker Show sur son territoire. Les récents événements entre Bandidos et Hells Angels n'y sont pas étrangers.

La commune d'Ayent dont fait partie Anzère renonce à accueillir sur son territoire l'Alpes Biker Show, un rassemblement de motards. Elle ne peut pas «assurer que cet événement se passe dans la joie et la bonne humeur».

La manifestation était prévue en août 2022. source: Facebook

En mars, les autorités communales avaient donné leur feu vert aux organisateurs pour que l'Alpes Biker Show ait lieu à Anzère. Le président d'Ayent Christophe Beney, revenant sur une information de Rhône FM, comment:

«Mais depuis, la dynamique a nettement évolué et nous avons décidé de retirer cette autorisation»

Ce dernier invoque la fusillade, en mai, à Genève, ainsi que le procès à Berne impliquant 22 prévenus de clans rivaux Hells Angels et Bandidos, accusés d'avoir participé à une guerre des gangs en mai 2019 à Belp, ainsi que l'implantation des deux bandes en Valais. Pour prendre sa décision, l'exécutif communal s'est appuyé sur des informations données par la police cantonale et des discussions menées avec les deux groupes de motards.

«Nous avons analysé tous les éléments et en l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas assurer que cet événement se passe dans la joie et la bonne humeur», regrette Christophe Beney. Le président souligne que la commune ne veut pas prendre le risque que des affrontements se produisent à Anzère. Sur la page Facebook de l'événement, on peut lire:

«C'est avec tristesse que nous vous annonçons que les autorités de la commune d'Ayent nous ont retiré l'autorisation de la manifestation.»

Les organisateurs disent «comprendre et soutenir» cette décision, mais regretter «le climat anxiogène» créé par les articles de presse. Un nouveau projet pour 2023 est en réflexion. (jah/ats)