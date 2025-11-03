Casse à Zermatt: des montres volées, les cambrioleurs introuvables
La police a mobilisé drones et patrouilles pour retrouver les auteurs du casse survenu dans une bijouterie du centre.
Un vol par effraction a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans une bijouterie à Zermatt. En fuite, les auteurs ont volé des montres pour un montant qui reste à déterminer.
Des recherches et investigations sont en cours pour retrouver la ou les personnes qui ont commis ce vol, indique lundi la police cantonale valaisanne.
Le cambriolage a eu lieu peu après 1h dans une bijouterie de l'avenue de la Gare. Les auteurs ont brisé une vitre du commerce pour y pénétrer.
La police cantonale a déployé un dispositif de recherches, en collaboration avec la police régionale de Zermatt et l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières. Les pompiers de la station haut-valaisanne ont également participé avec un drone. (jah/ats)
