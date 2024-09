130 attaques de chiens supplémentaires en Valais entre 2020 et 2022. Image: Shutterstock

Les propriétaires de chiens valaisans pourraient être soumis à un nouveau test

Au vu de la hausse des attaques de chiens en Valais, une réponse politique s'organise.

Les attaques de chiens sont en augmentation en Valais. Pour tenter d'enrayer l'évolution, le Centre a demandé jeudi au Grand Conseil valaisan d'introduire un test pour vérifier les connaissances acquises lors des cours obligatoires. Sa motion a été acceptée à une courte majorité.

L'obligation de formation pour les détenteurs de chiens a été réintroduite en 2020 en Valais. Toutefois le nombre d' attaques est en augmentation, avec, selon les auteurs de la motion, 177 agressions en 2020, 229 en 2021 et 307 en 2022.

Une formation «alibi»

La députée Patricia Meylan, co-auteure du texte et elle-même détentrice de chiens, précise que les attaques se déroulent:

«Essentiellement dans le domaine public» Patricia Meylan

Elle déplore que le duo maître-chien puisse être certifié du seul fait de sa présence aux cours. Une formation «alibi» si aucune connaissance n'a été acquise.

«Une fausse impression d'autorité»

Le centre a reçu le soutien notamment des Vert-e-s, qui indiquent par la voix du député Emmanuel Revaz, qu'un Valaisan sur treize détient un chien et que le chiffre est en augmentation. Le parti a également déposé une motion qui sera examinée ultérieurement et qui demande au Conseil d'Etat une réflexion plus large sur le sujet.

Pour certains députés opposés à la motion, l'introduction d'un test n'est pas «une garantie» contre les mauvais comportements d'un chien, et risque de donner «une fausse impression de sécurité». Pour les députés opposés à la motion, détenir un chien:

«C'est une attention de tous les jours et de tous les instants, selon son évolution»

La motion a été acceptée par 68 voix contre 60 et une abstention. Elle est transmise au Conseil d'Etat pour exécution. (lal/ats)