Avalanche dans le Valais: la route du Lötschental coupée

Jeudi midi, une avalanche a enseveli la route près de Goppenstein, dans le Valais, interrompant le trafic routier dans la vallée du Lötschental.

Plus de «Suisse»

Situé à 1970 mètres d'altitude, le bâtiment rectiligne trouve sa place à proximité de la télécabine de Lauchernalp et au pied des pistes de ski. Keystone

Peu avant midi jeudi, une avalanche a enseveli la route de la vallée près de Goppenstein, dans le Valais. Le Lötschental s'est ainsi retrouvé coupé du trafic routier. Le transport automobile du Lötschberg a également été interrompu.

L'avalanche près de la galerie Rotloiwi a été signalée à 11h40, a indiqué la police cantonale valaisanne à Keystone-ATS, confirmant une information publiée par le média Watson. Rotloiwi est la première station après le tunnel routier du Lötschberg en direction de la vallée. Le transport automobile a donc dû être interrompu, comme l'indique le site web de la BLS.

La route de la vallée est également impraticable dans les deux sens. Jeudi midi, la police n'était pas encore en mesure de dire si des personnes avaient été blessées ou si d'autres dommages avaient été causés. Les autorités ont prévu de dégager le lieu de l'accident dans l'après-midi. (dal/ats)