Course-poursuite en Valais: les deux fugitifs interpellés

Deux jours plus tard, le conducteur «a été interpellé par la Police cantonale vaudoise en étroite collaboration avec nos services», précise-t-on de la même source. Pour les besoins de l'enquête, le Ministère public a ordonné son incarcération. A ce stade des investigations, les auteurs présumés bénéficient de la présomption d’innocence, rappelle la police. (ats)

Les deux personnes à bord ont abandonné la voiture sur un parking, quelques minutes plus tard avant de prendre la fuite. «La passagère, une Suissesse de 29 ans, a été interpellée le 9 octobre à Torgon»; indique la police cantonale dans un communiqué. Elle a depuis été relaxée.

Les faits se sont produits le 7 octobre dernier sur la route menant à Torgon (VS). La fuite en direction de la plaine du conducteur, un Suisse de 28 ans, avait engendré une course-poursuite avec les forces de l'ordre durant laquelle un agent avait fait usage de son arme, à deux reprises, en direction des pneus du véhicule qui a continué sa route.

Le conducteur d'un véhicule volé qui avait pris la fuite lors d'un contrôle de police à Vionnaz (VS) a été identifié et interpellé, ainsi que sa passagère. L'homme a été incarcéré.

Lundi dernier, la police valaisanne avait tiré dans les pneus d'une voiture volée lors d'un contrôle de police à Vionnaz, sans succès. Les deux fugitifs ont été interpellés quelques jours plus tard.

