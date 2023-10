Ça va racler à Morgins! Keystone

Première édition des Championnats du monde de la raclette en Valais

Le délicieux fumet de la raclette enveloppera Morgins ce week-end. La station valaisanne vivra la première édition des Championnats du monde de la raclette durant lesquels 90 fromages seront dégustés. Les résultats tomberont dimanche.

Plus de «Suisse»

Les jurés se retrouveront samedi dans une salle au centre du village de Morgins pour déguster les différentes meules de fromage réparties en trois catégories: lait cru d'alpage, lait cru de laiterie et autres fromages à raclette, explique à Keystone-ATS Christophe Berra, président du comité d'organisation de cette première édition.

Morgins va devenir, le temps d'un week-end, la capitale mondiale de la raclette. Keystone

Quatre-vingt-sept producteurs, en majorité valaisans, sont sur les rangs avec un ou deux fromages. Parmi eux, figurent aussi les seize producteurs de la vallée d'Illiez.

«Cela montre un vrai soutien à la manifestation» Christophe Berra, président du comité d'organisation.

Du Canada à la Roumanie

Il y aura aussi des meules en provenance de Fribourg, Vaud, Neuchâtel ou encore de Suisse alémanique. D'autres auront roulé leurs bosses depuis la France, l'Italie, la Belgique et, plus étonnant, depuis la Roumanie, le Canada et la Grande-Bretagne.

Derrière le candidat canadien se cache un Valaisan exilé, producteur de fromage à raclette outre-Atlantique.

«Le Roumain de son côté a tellement pris goût au fromage fondu lorsqu'il est venu exercer en Valais, qu'il a décidé d'en produire chez lui.» Christophe Berra, président du comité d'organisation.

Les organisateurs espéraient aussi séduire le Japon, le Brésil et l'Argentine, mais des complications administratives et des délais trop courts ont contrarié leurs plans. Ce sera pour une prochaine édition, assure le président du comité d'organisation.

A la recherche de la raclette parfaite

Un jury composé de cinquante professionnels et consommateurs écrémera les meules candidates et n'en retiendra que le 20%. Cette sélection sera ensuite appréciée par huit jurés reconnus sur le plan international: les Français Laetitia Gaborit et Bernard Mure-Ravaud, le Belge Philippe Moreau et les Suisses Eddy Baillifard, François Raemy, Roger Dubosson, Andréas Leibundgut et Edith Beutler.

Couleur, tenue, texture, puissance, arômes: rien ne sera laissé au hasard.

«La dégustation s'apparente à une dégustation de vin» Christophe Berra, président du comité d'organisation.

Il y aura aussi des meules fribourgeoises, vaudoises, neuchâteloises ou encore de Suisse alémanique. Keystone

S'activeront en coulisses, dans une salle séparée et invisible au public, une douzaine de racleurs. Briefés, ces bénévoles auront la lourde tâche de réaliser des raclettes parfaites, notamment à la bonne température et sans «brûlures» sur le dessus. Au total, 250 personnes gravitent bénévolement autour de ces mondiaux. Le podium gagnant pour chaque catégorie de fromage sera révélé dimanche.

Ouvert au grand public

Les experts n'auront pas le monopole du fromage. Dès vendredi, le grand public pourra, lui aussi, fondre au rythme des raclettes via des dégustations, des ateliers et autres animations.

Des fromages internationaux concourent aussi. Keystone

Le budget de cette première édition se monte à 450 000 francs financés notamment par les communes de la vallée, la région Dents du Midi et du sponsoring. A l'issue de cette édition, les organisateurs tireront un bilan, «si celui-ci est positif, les championnats seront reconduits», annonce Christophe Berra. (sda/ats)

Ces «sportifs» se jettent d'une colline pour attraper un fromage Vidéo: watson