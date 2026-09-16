Le crash d’un avion en Suisse a fait trois morts

Un avion monomoteur s’est écrasé dans la région de Fluhalp, sur la commune de Loèche-les-Bains, mardi après-midi.

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Selon un communiqué de la Police cantonale valaisanne, un crash d’un avion monomoteur a fait trois morts mardi après-midi, vers 16 heures. L’appareil s’est écrasé dans la région de Fluhalp, sur la commune de Loèche-les-Bains.

L’appareil est entré en collision avec le versant nord dans le secteur de Fluhalp. Image: police valaisanne

Un avion léger de type Cirrus SR22T avait décollé de Lugano avant d’effectuer une escale à l’aéroport de Sion. Il avait ensuite repris son vol en direction de l’aérodrome de Buochs, dans le canton de Nidwald. Peu après 16 heures, pour des raisons qui restent à déterminer, l’appareil est entré en collision avec le versant nord dans le secteur de Fluhalp.

Des tiers ont ensuite signalé un important dégagement de fumée dans la région. Immédiatement alertés, les secours de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144) se sont rendus sur les lieux de l’accident avec trois hélicoptères et deux spécialistes du sauvetage. À leur arrivée, ils n’ont pu que constater le décès des trois occupants de l’appareil.

L’identification formelle des victimes est en cours. Outre la Police cantonale valaisanne et l’OCVS, les pompiers de Loèche-les-Bains, les pompiers de l’aéroport de Sion, le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE), ainsi que des spécialistes de la Police cantonale vaudoise chargés des opérations techniques de sécurisation sur les lieux de l’accident ont également été engagés.

Le SESE a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l’accident. (fv)