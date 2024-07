Valais: l'accès routier au Haut Val de Bagnes prévu pour fin août

Le trajet provisoire passera partiellement par la route cantonale, qui «est en voie de consolidation». Image: KEYSTONE

Le Canton et la commune annoncent que l'accès routier entre Champsec et Lourtier dans le Haut Val de Bagnes devrait être rétabli d'ici fin août, malgré les incertitudes naturelles.

La population et les acteurs économiques doivent pouvoir rallier Champsec à Lourtier, dans le Haut val de Bagnes (VS), d'ici fin août, écrivent le Canton et la commune. Ceux-ci se sont accordés sur des solutions en ce sens, qui restent toutefois «soumises aux aléas de la nature», ont-ils précisé vendredi soir.

«Il s’agit de travailler sur plusieurs fronts en parallèle afin de redonner un accès pratique carrossable» aux habitants et aux hôtes du Haut val de Bagnes, avec d’une part, «une solution rapide, provisoire et sécurisée», mais aussi un accès à long terme qui desservira le haut de la vallée.

Le trajet provisoire passera partiellement par la route cantonale, qui «est en voie de consolidation». Reste «la question sensible du franchissement du cône de déjection du torrent», écrivent les autorités, qui proposent diverses solutions pour assurer la sécurité.

Les besoins des habitants

L’objectif des services cantonaux est de pouvoir rendre possible cet accès pour la fin août «si aucun nouvel événement majeur ne vient entraver les travaux». L'axe serait ouvert dans un premier temps pour les besoins des habitants ainsi que des entreprises et commerces.

Concernant un futur accès routier pérenne, un projet sur la rive gauche de la Dranse est envisagé. L’Etat «a bon espoir de lancer les travaux dans les semaines qui viennent». Le délai de réalisation dépendra de la variante finale retenue, «mais nous parlons ici de travaux s’étalant sur des mois», disent la commune et le Canton.

L'Etat a renoncé à l'aide de l'armée, estimant pouvoir utiliser les moyens locaux pour les travaux requis. (chl/ats)