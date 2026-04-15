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L'Hôpital du Valais tient son nouveau directeur

Après quatorze ans de direction, l’Hôpital du Valais prépare sa succession avec la nomination d’Hugo Burgener, un profil interne expérimenté issu du Haut-Valais.
Le Valais confie les rênes de son principal groupe hospitalier à Hugo Burgener.Image: Hôpital du Valais

Voici le nouveau patron de l’Hôpital du Valais

Hugo Burgener prend les rênes de l'Hôpital du Valais, l'organisme qui regroupe les groupes hospitaliers du canton.
15.04.2026, 16:4915.04.2026, 16:49

L'Hôpital du Valais a nommé mercredi son nouveau directeur: le docteur Hugo Burgener succédera au professeur Eric Bonvin dès le 1er janvier 2027. L'homme est actuellement à la tête du Centre hospitalier du Haut-Valais (SZO).

Le Conseil d'Administration de l'institution hospitalière déclare dans un communiqué:

«Lors du processus de sélection entamé au début de l’année, Dr Hugo Burgener s’est imposé par la richesse de son parcours, la solidité de son expertise et une vision claire, en parfaite adéquation avec les enjeux stratégiques actuels et futurs de l’institution»

Validée par le Conseil d'Etat, sa nomination intervient après que le professeur Eric Bonvin a fait valoir son droit à la retraite, après quatorze années passées à la tête de l'Hôpital du Valais.

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Hugo Burgener a rejoint l'Etat du Valais en 1999, en tant qu'adjoint au chef du Service de la santé et chef de la section de la planification sanitaire. Il a ensuite occupé le poste de directeur de l’Oberwalliser Kreisspital Brig dès 2002.

L'homme, aujourd'hui âgé de 54 ans, a pris les rênes du Centre Hospitalier du Haut-Valais (SZO) en 2004, après la fusion des deux hôpitaux de Brigue et de Viège. Il aura assumé cette fonction un peu plus de 22 ans.

En parallèle, il a poursuivi son parcours académique. Marié et père de trois enfants, Hugo Burgener réside à Naters (VS). (ats/tam)

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