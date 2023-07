Cette société touchée par l'incendie de Vétroz (VS) dit avoir perdu des millions

Les panneaux solaires ont pu jouer un rôle dans l'incendie de Vétroz (VS)

Biofruits a pu reprendre des activités. Le self-service a été transformé en magasin avec du personnel et des solutions de stockage , de triage et de conditionnement ont été trouvées pour la récolte des fruits à pépins qui se profile.

Interdiction de récolter des fruits et des légumes après l'incendie à Vétroz (VS)

Celui-ci affirme avoir «bien fait le travail en matière d'assurance» en ce qui concerne Biofruits. Les pertes pour la société spécialisée dans les fruits et légumes se situent entre 40 et 50 millions, estime-t-il. Le chiffre d'affaires annuel lui est de 10 à 15 millions.

«On doit se relever et tout faire pour que nos clients ne soient pas touchés par les conséquences de cet incendie», commente Julien Gonthier jeudi dans Le Nouvelliste.

La société Biofruits, propriétaire de la halle ravagée il y a deux semaines par un incendie à Vétroz (VS), estime avoir perdu entre 40 et 50 millions. Si elle entend remonter la pente malgré ce coup dur, certains locataires ont déjà décidé d'arrêter leur activité, indique son directeur.

Plus de «Suisse»

La halle industrielle touchée par un incendie à Vétroz (VS) voici deux semaines a essuyé d'importants dommages. La société Biofruits parle de quelque 40 millions de pertes.

Ces assurances récompensent un mode de vie sain et c'est un problème

Voici où vous risquez le plus de vous faire cambrioler votre voiture

La plus grande injustice de l'année en tennis (c'est pas beau à voir)

Les plus lus

Feu de forêt en Valais: «Les problèmes surgissent après l'incendie»



Un feu de forêt en Valais s'est transformé lundi soir en un incendie de grande ampleur. Selon un expert, le problème devient de plus en plus important pour la Suisse.



Monsieur Conedera, une surface de 100 hectares brûle en Valais. Comment un incendie de forêt peut-il dégénérer à ce point?

Marco Conedera: Plusieurs éléments doivent être réunis pour qu'un incendie de forêt se transforme en un incendie majeur. La sécheresse et le vent rendent les matériaux combustibles très inflammables et favorisent la propagation du foyer d'incendie, la pente abrupte attire le feu vers le haut à cause des flux thermiques.