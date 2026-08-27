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Le tram lausannois franchit une étape importante

La premiere rame du tramway lausannois des Transports publics lausannois (TL) fait des essais de roulage quelques mois avant la mise en exploitation du tramway entre Lausanne-Flon et Renens-Gare ce ma ...
Le tramway lausannois constitue l'un des axes structurants des transports publics de l'Ouest lausannois.Image: KEYSTONE

Le tram lausannois franchit une étape importante

L'Office fédéral des transports donne son feu vert pour les plans du prolongement nord du tram, de Renens à Villars-Sainte-Croix (VD). Le chantier pourrait démarrer courant 2027.
27.08.2026, 11:1927.08.2026, 11:21

La deuxième phase du tramway lausannois obtient le feu vert de la Confédération. L'Office fédéral des transports (OFT) a approuvé les plans du prolongement nord du tram, de Renens à Villars-Sainte-Croix, a indiqué jeudi le Canton. Sous réserve du traitement d'éventuels recours, le chantier pourrait démarrer courant 2027 pour une durée d'environ quatre ans.

«Cette décision de l'OFT, qui tient lieu de permis de construire, permet au Canton de Vaud et à ses partenaires, les Transports publics de la région lausannoise (tl) ainsi que les communes de Bussigny, de Crissier, d'Ecublens et de Villars-Sainte-Croix d'initier la phase de réalisation du projet», ajoute le Canton dans son communiqué.

Un trajet de 26 minutes entre les deux terminus

Le tramway lausannois constitue l'un des axes structurants des transports publics de l'Ouest lausannois. Son prolongement jusqu'à Villars-Sainte-Croix accompagnera la transformation urbaine du territoire en assurant la connexion et la desserte des principaux pôles de développement de cette partie de l’agglomération, rappelle le communiqué.

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Long de 3,1 km, le tracé comptera six stations et permettra de relier en onze minutes la gare de Renens à la zone industrielle de Villars-Sainte-Croix. Le trajet entre les deux terminus de la ligne, Lausanne-Flon et Villars-Sainte-Croix-Croix-du-Péage, s'effectuera, lui, en 26 minutes.

Feu vert pour le tram lausannois de Renens à Villars-Sainte-Croix
Image: tramway-lausannois.ch

Les crédits de réalisation cantonaux et communaux ont été adoptés en 2025 par le Grand Conseil et les Conseils communaux des communes concernées. Sa construction est pilotée par les tl. Le montant total du projet se chiffre à 290,5 millions de francs, dont 260 millions pour le volet infrastructures et 30,5 millions pour celui du transport (acquisition de cinq rames). La part cantonale est de 62%. La Confédération finance le projet à hauteur de 25% et les communes de 8%.

Quant aux travaux de la première étape du tramway, entre Renens et Lausanne-Flon, ils sont à bout touchant. La mise en service de cette ligne est prévue pour la fin de l'année. (jzs/ats)

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