Si ces prochains jours restent cléments, ça risque de tourner en fin de semaine (image d'illustration) shutterstock/canva

Il risque d'y avoir une mauvaise surprise météo ce week-end

Si le temps restera assez doux ces prochains jours, nuages et pluie risquent de venir gâcher les réjouissances du retour des beaux jours ce week-end. Le point météo de la semaine.

Plus de «Suisse»

C'est officiellement le retour des beaux jours — ou pas? Après un lundi rayonnant, la Suisse romande risque de connaître un météo un peu plus capricieuse que la semaine dernière, dès mardi, selon MétéoSuisse.

Le deuxième jour de la semaine s'annonce en effet grisâtre, mais encore sec, avec entre 5°C et 13°C en moyenne. Les températures pourraient grimper jusqu'à 16 degrés à Sion, en Valais.

S'il devrait faire un degré de plus mercredi, une faible pluie risque bien de s'abattre sur la Romandie.

Week-end humide?

Le soleil devrait être de retour jeudi et vendredi, avec jusqu'à 13°C, et même jusqu'à 15°C à Genève et à Sion.

C'est samedi que ça se gâte: il ne fera à nouveau qu'entre 1°C et 8°C en moyenne, et la journée sera parsemée de «pluies intermittentes» un peu partout sur le plateau. Ça ne devrait toutefois pas descendre en dessous des 3°C à Lausanne, et il pourra faire jusqu'à 10°C à Sion. Neige et températures en dessous de 0 seront par contre au rendez-vous en altitude.

Dimanche, le soleil devrait être de retour, mais pas forcément la chaleur: il fera, encore une fois, en moyenne 10°C au maximum, avec un degré de plus à Sion, une fois de plus.

(dag)