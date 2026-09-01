Le nouveau parti de Valérie Dittli veut occuper le centre de l'échiquier politique vaudois. Image: KEYSTONE

Voici le président du nouveau parti de Valérie Dittli

Les contours du Mouvement libéral vaudois se précisent. Un conseiller communal de Romanel-sur-Lausanne devrait en prendre la présidence.

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Le nouveau Mouvement libéral de la conseillère d'Etat Valérie Dittli se dessine gentiment. L'ancienne vice-présidente du Centre Vaud et figure du parti, Jaqueline Bottlang-Pittet, se dit à disposition pour la vice-présidence, alors que le conseiller communal de Romanel-sur-Lausanne Luigi Mancini se propose pour la présidence.

«C'est désormais à l'assemblée constitutive du Mouvement libéral d'approuver ces deux mises à disposition», précise l'ex-députée du Grand Conseil sous la bannière PDC (ex-Centre) et ex-syndique de Villars-le-Terroir. «La date de cette assemblée va être fixée dans un délai très court», assure la cofondatrice du nouveau parti pro-Dittli.

Luigi Mancini Image: Facebook

Le nouveau parti de Valérie Dittli, le Mouvement libéral, veut occuper le centre de l'échiquier politique vaudois. Outre le soutien à la ministre à un nouveau mandat au gouvernement, la formation vise cinq sièges au Grand Conseil pour former un groupe parlementaire. Son probable futur président Luigi Mancini n'est pas une figure connue de la politique vaudoise. Il a toutefois été municipal des écoles à Romanel-sur-Lausanne. Cet ex-PLR avait été élu en tant qu'indépendant.

La benjamine du Conseil d'Etat a annoncé jeudi soir dernier qu'elle quittait le Centre Vaud et qu'elle créait son propre parti, le Mouvement libéral, emmenant déjà avec elle trois membres du comité de présidence, dont la vice-présidente du Centre Jaqueline Bottlang-Pittet. Cette nouvelle formation veut occuper le centre de l'échiquier politique vaudois. Outre le soutien à la ministre à un nouveau mandat au gouvernement, le mouvement vise cinq sièges au Grand Conseil pour former un groupe parlementaire.

Ses initiateurs disent qu'il reposera sur quatre piliers: la liberté, la responsabilité, la solidarité et la durabilité. (jzs/ats)