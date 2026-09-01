assez ensoleillé25°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Voici le président du nouveau parti de Valérie Dittli

Valerie Dittli, conseillere d&#039;Etat, parle lors de la presentation du projet laureat pour le nouveau centre d&#039;essais et de recherches agricoles de Grange-Verney ce lundi 31 aout 2026 a Moudon ...
Le nouveau parti de Valérie Dittli veut occuper le centre de l'échiquier politique vaudois.Image: KEYSTONE

Voici le président du nouveau parti de Valérie Dittli

Les contours du Mouvement libéral vaudois se précisent. Un conseiller communal de Romanel-sur-Lausanne devrait en prendre la présidence.
01.09.2026, 15:3901.09.2026, 15:39

Le nouveau Mouvement libéral de la conseillère d'Etat Valérie Dittli se dessine gentiment. L'ancienne vice-présidente du Centre Vaud et figure du parti, Jaqueline Bottlang-Pittet, se dit à disposition pour la vice-présidence, alors que le conseiller communal de Romanel-sur-Lausanne Luigi Mancini se propose pour la présidence.

«C'est désormais à l'assemblée constitutive du Mouvement libéral d'approuver ces deux mises à disposition», précise l'ex-députée du Grand Conseil sous la bannière PDC (ex-Centre) et ex-syndique de Villars-le-Terroir. «La date de cette assemblée va être fixée dans un délai très court», assure la cofondatrice du nouveau parti pro-Dittli.

Luigi Mancini, président du Mouvement libéral de Valérie Dittli
Luigi ManciniImage: Facebook

Le nouveau parti de Valérie Dittli, le Mouvement libéral, veut occuper le centre de l'échiquier politique vaudois. Outre le soutien à la ministre à un nouveau mandat au gouvernement, la formation vise cinq sièges au Grand Conseil pour former un groupe parlementaire. Son probable futur président Luigi Mancini n'est pas une figure connue de la politique vaudoise. Il a toutefois été municipal des écoles à Romanel-sur-Lausanne. Cet ex-PLR avait été élu en tant qu'indépendant.

Le nouveau parti de Valérie Dittli dévoile ses objectifs
Le nouveau parti de Valérie Dittli dévoile ses objectifs

La benjamine du Conseil d'Etat a annoncé jeudi soir dernier qu'elle quittait le Centre Vaud et qu'elle créait son propre parti, le Mouvement libéral, emmenant déjà avec elle trois membres du comité de présidence, dont la vice-présidente du Centre Jaqueline Bottlang-Pittet. Cette nouvelle formation veut occuper le centre de l'échiquier politique vaudois. Outre le soutien à la ministre à un nouveau mandat au gouvernement, le mouvement vise cinq sièges au Grand Conseil pour former un groupe parlementaire.

Ses initiateurs disent qu'il reposera sur quatre piliers: la liberté, la responsabilité, la solidarité et la durabilité. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
3
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
2
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
Un an après les émeutes qui ont secoué Lausanne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Voici le montant des dégâts causés par la grêle en Suisse
Plis de 650 véhicules endommagés ont déjà été déclarés à la Vaudoise assurance. Au total, la facture s'élèverait à 10 millions de francs. Les personnes assurées ayant subi un dommage sont invitées à annoncer leur cas.
Vaudoise Assurances s'attend à ce que plus de 2000 véhicules aient été endommagés par la grêle vendredi dernier dans le nord de la Suisse. La facture s'élèverait à 10 millions de francs.
L’article