Retour à la normale pas prévu avant mardi sur la ligne Lausanne-Genève

Image: sda

Paralysé depuis mardi soir, le trafic sur la ligne Lausanne-Genève reprendra partiellement à partir de vendredi, mais des limitations de capacité sont à prévoir pour plusieurs jours encore.

Après trois jours de chaos, le trafic ferroviaire Lausanne–Genève devrait être rétabli vendredi, dès le début du service. Mais cela ne marquera pas la fin des perturbations, à en croire les CFF.

A la hauteur du trou ayant entraîné la panne, les trains devront circuler à vitesse réduite (20km/h). Ce qui implique que la capacité de la ligne sera limitée. Concrètement, quatre trains par heure et par sens pourront assurer la liaison entre Lausanne et Genève, au lieu de six en temps normal. Les trains qui font la liaison sans arrêt entre ces deux villes resteront donc supprimés.

Les régios circulent normalement

En trafic régional, la S3 circulera normalement et la S4 sera remplacée par des bus entre Morges et Allaman.

Selon les estimations actuelles, cette exploitation limitée de la ligne devrait durer au moins jusqu’au mardi 16 novembre. (asi)