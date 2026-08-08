Cette élue veut lâcher le National pour un siège au Conseil d'Etat vaudois

Jessica Jaccoud siège actuellement au Conseil national sous la bannière socialiste. Image: KEYSTONE

La conseillère nationale socialiste Jessica Jaccoud a annoncé sa candidature pour les élections au Conseil d'Etat vaudois de 2027.

Plus de «Suisse»

Jessica Jaccoud vise le Conseil d'Etat vaudois. L'actuelle conseillère nationale a annoncé sa candidature à la candidature socialiste, samedi dans les colonnes du journal «24 Heures».

L'avocate de 42 ans est active en politique depuis plus d'une décennie. Elle a siégé au sein du Grand Conseil vaudois de 2014 à 2023, année de son élection au Conseil national. Jessica Jaccoud a également été présidente du PS Vaud de 2018 à 2022.

A propos de politique vaudoise 👇 Valérie Dittli contre-attaque, le Conseil d'Etat balaye ses arguments

La citoyenne de Berolle espère faire partie du ticket socialiste formé de trois candidats, en compagnie de l'actuel conseiller d'Etat Roger Nordmann, élu en mars dernier lors d'une élection complémentaire. Le ticket socialiste sera désigné lors du congrès extraordinaire du parti, le 26 septembre à Aubonne.

L'inconnue Valérie Dittli

Jessica Jaccoud ambitionne de succéder à Nuria Gorrite, qu'elle désigne comme sa marraine en politique. La citoyenne de Morges a choisi de quitter son poste en 2027, au terme de son troisième mandat de cinq ans. En cas d'élection à l'Exécutif cantonal, Jessica Jaccoud quitterait alors son mandat au sein des Chambres fédérales. Dans les colonnes de «24 Heures», Jessica Jaccoud explique les raisons de sa candidature:

«Le Canton de Vaud doit ouvrir un nouveau chapitre, orienté sur les citoyens et leur quotidien plutôt que sur les crises interpersonnelles des ministres de l’alliance de droite»

La classe moyenne comme cible

«Le Parti socialiste a un rôle majeur à jouer pour permettre à tout le monde d’aborder les fins de mois sans avoir la boule au ventre», ajoute-t-elle. Elle poursuit:

«Il faut aussi cesser d’octroyer des passe-droits fiscaux aux puissants. Durant la législature qui s’achève, plusieurs baisses d’impôts ont déjà été accordées au détriment de la classe moyenne. Et c’est encore plus scandaleux d’envisager d’en accorder encore à ceux qui ont déjà bénéficié de la mauvaise application du bouclier fiscal»

Au sein des autres partis, les conseillers d'Etat actuels Frédéric Borloz, Isabelle Moret et Christelle Luisier (PLR) et Vassilis Venizelos (Les Verts) ont tous annoncés briguer un nouveau mandat. Reste à connaître la position de Valérie Dittli (Le Centre). Le premier tour de l'élection au Conseil d'Etat est fixé au 28 février 2027. Le second tour se déroulera trois semaines plus tard. (btr/ats)