«watson? On préfère Quotidien!» On s'est baladés au Mondial de Fondue

Le temps d'un week-end, Tartegnin, en terres vaudoises, est devenue la capitale mondiale de la fondue. On en a profité pour aller goûter, renifler, picoler, hurler «oohhhh santééééé» et se prendre des vents lorsque l'équipe de Quotidien nous faisait de l'ombre. Immersion dans un monde odorant et sans pitié.

Entre les amateurs de fromage fondu, ceux qui sont à la vinasse dès 11 heures du matin, les Brésiliennes et leurs costumes à plumes et les sonneurs de cloches, le samedi 18 novembre dernier, Margaux et Jérémie se sont baladés au Mondial de Fondue à Tartegnin. Ils y ont fait des rencontres étonnantes (et alcoolisées).

Ils se sont même fait envoyer paître en pleine interview par des fêtards qui «préfèrent Quotidien» alors que l'équipe de Yann Barthès venait se moquer de nos traditions helvétiques bizarres, les bougres.

Tiens, puisqu'on est là, on aime quand Quotidien se fout de nous? La visite d'Emmanuel Macron, la semaine dernière à Berne et à Lausanne, a donné de quoi faire à l'équipe de la chaîne française.

Revenons à nos fromages ...

