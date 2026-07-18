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Une manifestation antifasciste s'est tenue à Lausanne

Un drapeau antifasciste est visible lors d&#039;un pique-nique et une baignade antifasciste sur la plage de Vidy au bord du lac Leman le samedi 18 juillet 2026 a Lausanne. Trois personnes majeures et ...
Keystone

Une manifestation antifasciste s'est tenue à Lausanne

Environ 300 personnes ont protesté contre l'agression d'une personne qui avait été agressée après avoir porté un t-shirt «Antifa».
18.07.2026, 18:5718.07.2026, 18:57

A Lausanne, plusieurs dizaines personnes ont participé samedi après-midi à un pique-nique antifasciste sur la plage devant le Théâtre de Vidy, deux semaines après l'agression d'un Suisse de 35 ans. La victime portait un t-shirt sur lequel une inscription «Antifa» était visible.

Blessé au visage, l'homme s'était rendu par ses propres moyens à l'hôpital. Son t-shirt serait à l'origine de l'agression par un «groupe d'hommes néonazis», selon plusieurs médias romands. A l'arrivée de la police cantonale vaudoise, les auteurs avaient quitté les lieux.

Les détails ici 👇🏼

Quatre interpellations après l’agression d’un homme portant un t-shirt «Antifa»

A l'appel de collectifs et partis de gauche vaudois, genevois, fribourgeois ou encore jurassiens, environ 300 personnes se sont réunies dans le calme samedi sur la plage devant le Théâtre de Vidy, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Elles étaient une centaine, selon la police lausannoise.

Une dizaine de personnes ont pris la parole pour exprimer leur refus «de céder l'espace public aux groupes néonazis, d'extrême droite ou fascistes». Selon elles, cette agression «s'inscrit dans un contexte de montée du fascisme, de banalisation des discours, agressions et violences racistes, sexistes, LGBTIQ-phobes et autoritaires». Un sérigraphe était sur place pour imprimer des t-shirts antifascistes.

Lausanne riposte à la «montée du fascisme» avec des paillettes

Quelques jours après l'agression, le Ministère public s'est autosaisi et a ouvert une instruction pénale. La police cantonale vaudoise a annoncé mercredi l'identification quatre suspects: un ressortissant italien et trois Suisses, dont un mineur.

Les trois personnes majeures, âgées de 34, 31 et 30 ans, sont domiciliées dans le canton de Vaud. Elles ont été placées en détention provisoire. Quant au jeune suspect de 16 ans, il vit en Valais. Son dossier est instruit par le Tribunal des mineurs. (ats)

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